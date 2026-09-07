Altının ons fiyatı, güçlü ABD istihdam verilerinin ardından enflasyon rakamlarının açıklanacağı kritik haftanın ilk işlem gününde geriledi.

Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 4 bin 390 dolara kadar geriledi. Bugün sabah seansında TSİ 08.04'te 4 bin 401 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altın cuma günü güçlü gelen istihdam rakamları sonrası 4 bin 365 dolar seviyesine kadar sert bir geri çekilme yaşamıştı.

Gram altında da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Gram altın bugün 6 bin 853 liraya kadar geriledi. Bugün sabah seansında TSİ 08.04'te 6 bin 857 lira seviyesine kadar geriledi.

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"BULMACANIN ASIL EKSİK PARÇASI"

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, istihdam verisinin altının üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı. Waterer, eylül ayındaki faiz artımı beklentilerini güçlendiren bu verinin tek başına yeterli olmadığını söyleyerek, "Bulmacanın asıl eksik parçası bu hafta ABD TÜFE verisiyle gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalar, ABD'nin eylül ayındaki faiz kararına ilişkin ipuçları için önümüzdeki günlerde açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor. ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) perşembe günü, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise cuma günü yayımlanacak.

Cuma günü açıklanan istihdam verileri, ağustos ayında işsizlik oranının yüzde 4,1'de sabit kalmasıyla birlikte iş gücü piyasasındaki toparlanmayı gösterdi. Bu tablo, Fed'in eylül toplantısında faiz artırımı ihtimalini masada tuttu.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in 15-16 Eylül tarihlerindeki toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 58,4 olarak fiyatlatlıyor. Faizlerin yüksek seyretmesi, yatırımcısına faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini azaltıyor.

TRUMP'TAN FED'E BASKI

ABD Başkanı Donald Trump da Fed'e yönelik baskısını sürdürdü. Trump, Fed'in faizleri düşürmemesi hâlinde ABD'nin ticaret açığı verdiği ülkelerle ticareti durduracağını söyledi.

Bu açıklama, ABD para politikasına ilişkin belirsizliği artıran gelişmeler arasında yer aldı.

Altındaki düşüş diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 0,2 değer kaybederek 66,03 dolara, platin yüzde 0,8 kayıpla 1.805,53 dolara, paladyum ise yüzde 0,7 gerileyerek 1.396,08 dolara indi.

Perşembe ve cuma günü açıklanacak ÜFE ve TÜFE verileri, altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Güçlü bir enflasyon verisi, ABD tahvil getirilerinin yükselmesine ve altının üzerinde daha fazla baskı oluşmasına neden olabilir.

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