Slovakya’nın Vráble kasabası yakınlarında yürütülen arkeolojik çalışmalarda, Avrupa tarihinin en sıra dışı toplu mezarlarından biri keşfedildi.

Yaklaşık 7 bin yıl öncesine tarihlenen ve Taş Devri'nin Doğrusal Çömlekçilik kültürüne ev sahipliği yaptığı belirlenen yerleşim yerinde, onlarca başsız iskelet bulundu. Bilim insanları, insan uygarlığının erken dönemlerine ışık tutacak bu bulguların ardındaki nedenleri araştırıyor.

BAŞSIZ İSKELETLER DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu toplu mezarda ilk olarak 2022 yılında 77 cesede ait kalıntılar tespit edilmiş, bu kalıntıların arasında yan yana gömülmüş dört çift başsız iskelet dikkat çekmişti. Bölgede incelenen tüm iskeletler arasında yalnızca bir çocuğa ait kalıntıların başının omuzlarına bağlı olduğu belirlendi.

Kemikler üzerinde yapılan ilk incelemelerde kesik izlerine rastlansa da uzmanlar, bu durumun tarih öncesi bir katliamdan ziyade, ölüm sonrası uygulanan karmaşık ve planlı bir gömme ritüelinin sonucu olduğunu değerlendiriyor.

KAYIP KAFATASLARI HİÇBİR YERDE BULUNAMADI

Avrupa'nın farklı bölgelerindeki antik mezarlıklarda daha önce de başsız cesetlere rastlanmış olmasına rağmen, Vráble mezarlığını benzersiz ve gizemli kılan unsur, çıkarılan kafataslarının bölgedeki hiçbir kazı alanında bulunamaması oldu.

Almanya'daki Kiel Üniversitesi'nde görevli biyolojik antropolog Katharina Fuchs, ilk analizlerin ani ve şiddetli bir kafa kesme eylemine işaret etmediğini, aksine kafataslarının ölümden sonra belirli bir düzen dahilinde ve ustaca gövdeden ayrıldığını gösterdiğini ifade etti.