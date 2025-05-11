Flört uzmanı, bazı beslenme alışkanlıklarının sevgilileri soğuttuğunu söyledi. Sosyal medya hesabından 'beş iğrenç şey' diyerek bunları tek tek sıraladı. Bu hareketler çekiciliği tamamen öldürüyor. Takipçilerini bu konuda uyardı.

Bunlardan ilki tırnaklarla dişlerinin arasından yemek kalıntılarını çıkarmak. Flört uzmanı Louanne Ward, bunu sadece hijyenle alakalı olmadığını ayrıca ilkel bir hareket olduğunu söylüyor.

BU DAVRANIŞLARDAN KAÇININ

Diğeri ise yemek sırasında sevgiliye bebek muamelesi yapmak. Bunun da itici davranışlardan biri olduğunu ifade ediyor. Bu tür bir davranışın ilişkiye olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Flört koçu, teknoloji çılgınlığının da ilişkileri etkilediğini bundan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Diğerleri ise sırayla şunlar;

Trafikte öfkelenmek, fotoğraf çektirirken filtre kullanmak, sosyal medyayı aktif kullanmak, dudak yalamak.