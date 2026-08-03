Görüntülerde, otomobiliyle buluşma noktasına gelen kişinin araçtan inmediği, genç kızın kendisini kayıt altına aldığını fark etmesi üzerine yüzünü kapatmaya çalıştığı görülüyor. KAMERAYI GÖRÜNCE HIZLA BÖLGEDEN UZAKLAŞTI İddiaya göre genç kız, araçtaki kişiye sert sözlerle tepki gösterirken yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kameraya alındığını anlayan sürücü ise araçtan inmeden olay yerinden hızla ayrıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, olay kamuoyunda tartışma yarattı. Olayla ilgili şu ana kadar emniyet birimleri veya savcılık tarafından yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor. Görüntülerde yer alan iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.