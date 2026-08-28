Güney Kaliforniya merkezli Rainmaker şirketi, Alaska’daki Kenai Yarımadası üzerinde gelişmiş drone'lar ve hava izleme yazılımları kullanarak yürüttüğü bulut tohumlama denemesinde, 3 saat içinde yaklaşık 72 milyon litre su üretmeyi başardığını duyurdu.

Şirket, bulutlara buz kristali oluşumunu tetikleyen gümüş iyodür püskürterek gerçekleştirilen bu testin, teknolojinin kuraklıkla mücadeledeki başarısını kanıtlayan bir dönüm noktası olduğunu savunuyor.

Rainmaker CEO’su Augustus Doricko, bu yöntemle gelecekte buzulları korumayı ve Colorado Nehri ile Great Salt Lake gibi kuruyan su kaynaklarını yeniden beslemeyi hedeflediklerini açıkladı.

BULUT TOHUMLAMA İÇİN KRİTİK UYARI

İklim krizinin derinleşmesiyle birlikte yapay zeka ve drone destekli hava müdahale teknolojilerine olan ilgi artarken, 2023'te kurulan Rainmaker yatırımcılardan 50 milyon dolardan fazla fon sağladı.

ABD'nin batı eyaletleriyle anlaşmalar yapan şirket, yasal zemin oluşturmak adına Washington'da aktif lobi faaliyetleri yürütüyor.

Ancak uzmanlar, komplo teorileri ve güvenlik tartışmalarının odağındaki bu uygulamaların vaat sunduğunu kabul etmekle birlikte, bulut tohumlamanın tek başına küresel iklim krizini ve şiddetli kuraklıkları çözmeye yetmeyeceği konusunda uyarıyor.