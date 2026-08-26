Deneme, 23 Ağustos 2026’da Alaska’daki Kenai Yarımadası üzerinde gerçekleştirildi. Yağmur bulutları yapay olarak oluşturulmadı. Dronlar, zaten yağış potansiyeli taşıyan mevcut bulutlara müdahale ederek yağmur ve kar miktarını artırmak amacıyla kullanıldı. Teknolojinin gelecekte kuraklık ve su sıkıntısı yaşayan bölgelerde değerlendirilmesi hedefleniyor.

DRONLAR BULUTLARA GÜMÜŞ İYODÜR BIRAKTI

Alaska’daki Kenai Yarımadası üzerinde gerçekleştirilen çalışma sırasında dronlar bulutların içine gümüş iyodür parçacıkları bıraktı. Bu parçacıklar, bulutların içerisindeki aşırı soğumuş su damlacıklarının buz kristallerine dönüşmesini kolaylaştırıyor. Kristaller büyüyüp ağırlaştığında yağmur veya kar şeklinde yeryüzüne düşebiliyor.

Yaklaşık üç saat süren operasyon kapsamında 10 drone uçuşu gerçekleştirildi. Rainmaker, radar verileri üzerinden yaptığı hesaplamalarda bulut tohumlama sayesinde yaklaşık 72 milyon litre ilave yağış oluştuğunu belirledi.

Buradaki 72 milyon litre, bölgede yağan yağmurun tamamı değil. Şirketin hesaplamasına göre bu miktar, dronlarla müdahale edilmeseydi oluşmayacak ek yağışı ifade ediyor. 72 milyon litre su, yaklaşık 29 olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek miktara karşılık geliyor.

KURAK BÖLGELERDE KULLANILMASI HEDEFLENİYOR

Bulut tohumlama açık bir gökyüzünde yağmur oluşturamıyor. Sistemin çalışabilmesi için öncelikle yağış oluşturmaya uygun bulutların bulunması gerekiyor. Dronların görevi ise mevcut bulutların içindeki suyun yağmur veya kara dönüşme ihtimalini artırmak.

Rainmaker, teknolojinin özellikle su sıkıntısının yaşandığı Colorado Nehri Havzası ve Büyük Tuz Gölü gibi bölgelerde kullanılabileceğini düşünüyor. Amaç, uygun hava koşullarında daha fazla yağmur ve kar elde ederek barajları, nehirleri ve diğer su kaynaklarını desteklemek.

Alaska denemesinde açıklanan 72 milyon litrelik miktar şirketin kendi ölçüm ve hesaplamalarına dayanıyor. Sonuçların bağımsız çalışmalarla doğrulanması, yöntemin ne kadar etkili olduğunun daha net ortaya konulmasını sağlayacak.