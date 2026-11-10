Yeni düzenlemeyle birlikte şirketler, uygun hava koşullarında bulutlara özel maddeler bırakarak yağış oluşumunu artırmaya çalışabilecek. Ancak uygulamanın çevreye etkileri ve ne kadar başarılı olduğu konusunda tartışmalar sürüyor.

BULUTLARA ÖZEL MADDELER BIRAKILACAK

Arjantin Ulusal Sivil Havacılık İdaresi (ANAC), hava durumunu yapay yollarla değiştirmeyi amaçlayan uçuşları havacılık kuralları kapsamına aldı. Bu işlemleri gerçekleştirmek isteyen şirketlerin gerekli izinleri alması ve uçuş güvenliği şartlarını yerine getirmesi gerekecek.

Uygulanabilecek yöntemlerin başında bulut tohumlama geliyor. Bu yöntemde uçaklar, yağış oluşumuna uygun bulutların içine gümüş iyodür gibi maddeler bırakıyor. Bu maddeler bulutların içindeki su damlacıklarının veya buz kristallerinin oluşumunu etkileyerek yağmur ya da kar yağışını artırmayı hedefliyor.

Benzer yöntemlerle tarım alanlarına zarar veren dolu yağışının etkisinin azaltılması ve görüş mesafesini düşüren sisin dağıtılması da amaçlanıyor.

Ancak uçakların istenilen her yerde yağmur yağdırması mümkün değil. İşlemin sonuç verebilmesi için bulutların ve hava koşullarının uygun olması gerekiyor.

KİMYASAL MADDELERİN ETKİSİ TARTIŞILIYOR

Yeni kurallar, bulutlara bırakılan maddelerin çevreye etkilerini de gündeme taşıdı. Özellikle gümüş iyodürün doğaya zarar verip vermediği ve bu işlemlerin nasıl denetleneceği tartışılıyor.

Bilimsel araştırmalar, bulut tohumlama çalışmalarında kullanılan miktarlardaki gümüş iyodürün önemli çevresel zararlara yol açtığını gösteren güçlü kanıtlar ortaya koymuş değil. Buna rağmen uzmanlar, uygulamaların yaygınlaşması durumunda çevresel etkilerin izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Arjantin'in Salta eyaletinde ise hava koşullarını yapay yollarla değiştirmeye yönelik faaliyetler için yerel izin şartları bulunuyor.

Ülke genelinde getirilen yeni düzenleme, şirketlerin bu tür uçuşları hangi koşullarda gerçekleştirebileceğini belirliyor. Ancak karar, Arjantin genelinde hemen yağmur yağdırma çalışmalarının başlayacağı anlamına gelmiyor. Düzenleme, bu faaliyetleri gerçekleştirmek isteyen işletmeler için yasal çerçeve oluşturuyor.