Salta bölgesindeki San Antonio de los Cobres ile La Polvorilla viyadüğü arasında çalışan tren, kızıl tepiler, kaya oluşumları ve yüksek rakımlı açık arazilerden geçiyor. Günümüzde turistik amaçla kullanılan demiryolu hattının inşası ise yaklaşık 30 yıl sürdü.

TREN 4 BİN 220 METREYE NASIL ÇIKIYOR?

Demiryolu projesinin geçmişi, Arjantin’in kuzeybatısını And Dağları üzerinden Şili’ye bağlama çalışmalarına dayanıyor. Proje, 1921 yılında Amerikalı mühendis Richard Maury yönetiminde son şeklini aldı.

Dik yamaçların aşılması için güzergâhta kıvrımlar, spiraller ve zikzaklar kullanıldı. Böylece trenin özel raylı mekanizmalara ihtiyaç duymadan kademeli olarak yükselmesi sağlandı.

224 METRELİK VİYADÜK ROTANIN EN YÜKSEK NOKTASINDA

Güzergâhın öne çıkan bölümlerinden La Polvorilla viyadüğü 1939 yılında açıldı. Metal yapı 224 metre uzunluğa ve 63 metre yüksekliğe sahip. Viyadük, deniz seviyesinden 4.220 metre yükseklikte bulunuyor. San Antonio de los Cobres’ten hareket eden tren, yolculuğun bu bölümünde yüksek rakımlı Salta arazisinden geçerek viyadüğe ulaşıyor.

BULUTLARA GİDEN TREN YOLCULUĞU NASIL YAPILIYOR?

Günümüzde turistik yolculuk Salta şehrinden San Antonio de los Cobres’e otobüs transferiyle başlıyor. Yolcular buradan trene geçerek La Polvorilla viyadüğüne uzanan demiryolu bölümünü tamamlıyor. Güzergâh boyunca kızıl tepiler, kaya oluşumları ve yüksek rakıma özgü seyrek bitki örtüsünün bulunduğu geniş alanlardan geçiliyor. Turun tamamı yaklaşık 1 gün sürüyor ve ulaşım ile kahvaltıyı kapsıyor.

YOLCULUĞUN ÜCRETİ 218 BİN PESOYA ÇIKIYOR

Mayıs 2026 itibarıyla Otobüs-Tren-Otobüs paketinin başlangıç fiyatı Arjantin vatandaşları için 196 bin Arjantin pesosu olarak uygulanıyor. Yabancı ziyaretçiler için başlangıç fiyatı ise 218 bin Arjantin pesosuna çıkıyor. Çocuklar ve yaşlı yolcular için farklı ücret tarifeleri bulunuyor.