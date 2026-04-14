Rusya’nın St. Petersburg kentinin 11 kilometre dışında yükselen ve 462 metrelik uzunluğuyla kıtanın en yüksek yapısı unvanını alan Lakhta Center, inşaat dünyasında yeni bir referans noktası oluşturdu.

Yaklaşık 1,7 milyar sterlin maliyetle tamamlanan bu devasa yapı, temelinden zirvesine kadar 90 derecelik bir açıyla kıvrılarak yükselen mimari formuyla rüzgar basıncını sönümleyebiliyor.

49 SAATLİK KESİNTİSİZ BİR ÇALIŞMA SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Projenin teknik verileri, küresel ölçekteki pek çok gökdeleni geride bırakacak nitelikler taşıyor. Binanın temel inşası sırasında 49 saatlik kesintisiz bir çalışma sonucunda dökülen 20 bin metreküpten fazla beton, Dubai’deki Burj Khalifa’nın temelindeki beton miktarını dahi aşarak bu alanda önemli bir mühendislik kaydı oluşturdu.

Dış cephesi 16 bin 500’den fazla cam panelle kaplanan 87 katlı kule, bünyesinde ofislerin yanı sıra bir bilim merkezi, planetaryum ve Finlandiya Körfezi manzaralı gözlem alanlarını barındırıyor.

SERT KIŞ KOŞULLARINA UYUMLANDIRILDI

Bölgedeki sert kış koşullarına karşı geliştirilen yenilikçi çözümler de projenin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Binanın tepesinde oluşabilecek ve çevre güvenliğini tehdit edebilecek buzlanma sorunu, özel ağ panelleri ve çerçeve sistemleriyle kontrol altına alınırken, toplanan bu buzların bir kısmının binanın soğutma sistemlerinde geri dönüştürülmesi sağlandı.