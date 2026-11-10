Deniz seviyesinden 2 bin 800 metre yüksekte yer alan bu coğrafi yapı, standart sivri dağların aksine tamamen düz bir platoya sahip. Etrafı sürekli yoğun bulutlarla çevrili olan bu devasa alan, yeryüzüyle bağlantısı kesilmiş bağımsız bir ekosistem barındırıyor.

ZİRVESİNDEKİ CANLILAR NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Dağın zirvesindeki yüksek izole ortam, kapalı ve kendine has bir doğal yaşam alanı oluşturuyor. Bu dev platonun üzerinde barınan bitki ve hayvan türlerinin yaklaşık yarısı, dünyanın başka hiçbir coğrafyasında bulunmuyor.

GÖKYÜZÜNDE ASILI BİR ADAYI ANDIRIYOR

Etrafı sürekli olarak kalın bulut kümeleriyle sarılı olan dağ, uzaktan incelendiğinde havada süzülen dev bir adaya benziyor. Bölgenin çevresiyle olan bu fiziksel kopukluğu, dağın kendi içindeki ekosistemini binlerce yıldır dış müdahalelerden koruyor.

Bulutların üzerindeki bu yapı, popüler sinema eserlerine de doğrudan kaynaklık etti. Dünyaca ünlü "Yukarı Bak" (Up) adlı animasyon filmindeki efsanevi Cennet Şelaleleri mekanı, tamamen Roraima Dağı'nın bu doğal mimarisinden ilham alınarak tasarlandı.