Polonya'nın Alt Karpatya bölgesinde yapımı süren S19 otoyol güzergahının Babica-Jawornik kesiminde önemli bir mühendislik aşaması geride bırakıldı. Güzergah üzerindeki en kritik yapı olan yüksek viyadüğün ilk şeridinde birleştirme işlemi tamamlandı.

Yüklenici firma Intercor tarafından yürütülen 11,8 kilometrelik projenin güncellenen takvimine göre, başlangıçta planlanandan bir yıl gecikmeyle, önümüzdeki yılın sonunda trafiğe açılması öngörülüyor.

YERDEN 80 METRE YÜKSEKLİKTE REKOR İNŞAAT

Polonya Milli Yollar ve Otoyollar Genel Müdürlüğü (GDDKiA) tarafından yapılan açıklamada, ES-26 kodlu viyadüğün zeminden yol kotuna kadar olan mesafesiyle ülkedeki en yüksek yapı unvanını taşıdığı kaydedildi. Zorlu engebeli arazi yapısına sahip hatta inşa edilen viyadüğün en yüksek ayak noktası 80 metreye ulaşıyor. Dengeli konsol beton döküm yöntemiyle inşa edilen açıklıkların uzunluğu ise 188 metreyi buluyor.

Yapının yüksekliği sebebiyle yüklenici firma beton harcını taşımak amacıyla özel boru hatları geliştirdi ve montaj çalışmalarında 5 adet kule vinç görev yaptı. Sadece taşıyıcı ayakların yapımında yaklaşık 20 olimpik yüzme havuzunu dolduracak hacme denk gelen 51 bin 800 metreküp beton tüketildi.

Ayakların inşasında kullanılan 9 bin 250 ton çeliğin ise Eyfel Kulesi'nin çelik karkasından daha ağır olduğu ve Varşova'daki Ulusal Stadyum'un çatı konstrüksiyonundaki çelik miktarına eşdeğer olduğu aktarıldı. Toplam 1,1 kilometre uzunluğundaki ana viyadüğün yanı sıra kesim genelinde 5 viyadük ve 8 üst geçit bulunuyor.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 80 SEVİYESİNDE

Zarnowa ile Godowa yerleşimleri arasında bulunan ana viyadükte ilk hattın tamamlanmasının ardından ekipler ikinci hattın inşasına başladı. Taşıyıcı ayakların hazır olması ve tamamlanan ilk köprünün beton sevkiyatında lojistik hat olarak kullanılacak olması sayesinde ikinci etabın daha kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

Sahadaki toplam fiziki gerçekleşmenin yaklaşık yüzde 80'e ulaştığı, kalan imalatların ağırlıklı olarak yol üstyapı kaplamalarından oluştuğu bildirildi.