Gün içinde saatlerce ayağımızdan çıkarmadığımız ayakkabılar, yalnızca günlük konforumuzu değil, doğrudan genel ayak sağlığımızı da belirliyor. Birçoğumuz vitrinlerdeki şıklığa kapılıp seçim yapsak da uzmanlar durumun göründüğünden çok daha ciddi olduğunu vurguluyor. Yanlış, kalitesiz veya ayağa uygun olmayan bir model seçmek; mantar enfeksiyonlarından egzama ataklarına, inatçı nasırlardan deri bariyeri bozulmalarına kadar birçok can sıkıcı cilt problemini beraberinde getirebiliyor.

NEMLİ ORTAMIN DAVETSİZ MİSAFİRLERİ

Özellikle sıcak havaların etkisiyle artan terleme, hava sirkülasyonu sağlamayan kalitesiz materyallerle birleştiğinde ayakları adeta nemli bir bakteri yuvasına dönüştürüyor. Sentetik malzemeden üretilen, plastik oranı yüksek ayakkabılar ayakların uzun süre ıslak kalmasına neden olarak mantarın üremesi için kusursuz bir zemin hazırlıyor. Üstelik hassas veya alerjik bir cilt yapısına sahipseniz, bu yoğun nemli ortam egzama şikayetlerini de ciddi şekilde tetikliyor. Bu yüzden uzmanlar alışveriş yaparken şıklığı bir kenara bırakıp deri, kanvas veya nefes alabilen özel dokulu kumaşlara yönelmemizi öneriyor.

DOĞRU NUMARAYI BULMANIN AKŞAM SIRRI

Sorun sadece malzeme kalitesiyle de sınırlı değil; ayakkabının kalıbı ve alışveriş saati bile büyük bir önem taşıyor. "Zamanla açılır" düşüncesiyle alınan dar modeller, parmakların doğal hareketini kısıtlayarak sürekli bir sürtünmeye yol açıyor. Bu baskı sonucude cilt bariyeri zayıflıyor, su toplamaları oluşuyor ve enfeksiyon riski katlanıyor. Doğru numarayı bulmanın sırrı ise günün ilerleyen saatlerinde saklı. Ayaklarımız gün boyu yürümenin etkisiyle hafifçe şiştiği için, ayakkabı denemek için en ideal zaman dilimi akşam saatleri oluyor. Böylece günün her anında ayağınıza tam uyum sağlayacak bir model seçmiş oluyorsunuz.

AYAKKABI İÇİNDEKİ GİZLİ KAHRAMANLAR

Tabii ki en kaliteli ayakkabıyı bile seçseniz, içerideki gizli kahramanı yani çorabı doğru seçmediğinizde çabalarınız boşa çıkabiliyor. Naylon ve polyester içerikli çoraplar yerine teri emen pamuklu veya bambu kumaşları tercih etmek, ayakları kuru tutmanın en temel kuralı. Ayrıca ne kadar estetik durursa dursun, ayakkabıları çorapsız giymek mantar riskini neredeyse üç kat artırıyor. Bununla birlikte, her gün üst üste aynı ayakkabıyı giyme alışkanlığı da içeride biriken nemin kurumasına engel oluyor. Ayakkabıları en az 24 saat boyunca havalandırarak dönüşümlü giymek hem kötü kokuların önüne geçiyor hem de bakteri oluşumunu engelliyor.

SAĞLIKLI ADIMLAR İÇİN İPUCU

Sonuç olarak ayak sağlığını korumak; her gün ayakları yıkayıp özellikle parmak aralarını iyice kurulamaktan, doğru çorap kullanımına ve doğru zamanda doğru ayakkabıyı seçmeye kadar giden bütünsel bir süreç gerektiriyor. Eğer ayağınızda geçmeyen bir kaşıntı, kızarıklık, pullanma veya derin çatlaklar fark ediyorsanız, kulaktan dolma kremlerle vakit kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına başvurmak en sağlıklı adım olacaktır.