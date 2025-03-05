Remzi SEMERCiOĞLU/KORKUSUZ

AKP’nin 23 yılda ülkeyi getirdiği nokta, yokluk ve yoksulluk oldu. Ancak buna rağmen iktidar partisi­ne verilen destek düşmüyor. Bunun en büyük nedeni, Aile Bakan­lığı’nın verilerinde gizli.

Buna göre, geçen yıl 18 milyon 298 bin 736 kişiye sosyal yardım verildi. 4 milyon ev elektrik, 4 milyon 262 bin 105 kişi de gıda desteği aldı. Ne­redeyse ülkenin dörtte biri yardım­larla ayakta kaldı.

Yoksullaştırılan büyük halk kitleleri, özellikle seçim dönemlerinde artırılan yardımlarla AKP’nin ampulüne enerji vermeye devam etti.

2024’TE 18 MİLYON KİŞİ SOSYAL YARDIMDAN YARARLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 Yılı Faaliyet Raporu ülkedeki yoksulluğun boyutunu gözler önüne serdi.

Milyonlarca vatandaş yardıma muhtaç halde yaşıyor. İktidar, muhtaç vatandaşın içinde bulunduğu durumu kullanarak kendine oy devşiriyor.

Geçtiğimiz yıl 4 milyon 574 bin 684 hane yani 18 milyon 298 bin 736 kişi, sosyal yardımlardan yararlandı. 2024’de 4 milyon 87 bin 785 eve de elektrik desteği sağlandı. 2024 yılı Aralık ayında sona eren Aile Destek Programı’ndan 3.6 milyon hane yararlandı. 4 milyon 262 bin 105 kişiye de gıda yardımında bulunuldu. 702 bin 253 haneye doğal gaz, 1 milyon 587 bin 728 haneye kömür yardımı yapıldı. 2024 yılında 9 milyon 444 bin 458 kişinin GSS primi devletçe ödendi. 2024 yılında toplam 252 bin 348 çocuğa ailesinin yanında bakımı sağlanamadığı için yardımda bulunuldu.

Gıda yardımı alan hane sayısı yıllara göre şöyle:

2018: 768 bin 33 hane

2019: 688 bin 507 hane

2020: 1 milyon 154 bin 418 hane

2021: 2 milyon 830 bin 570 hane

2022: 936 bin 683 hane

2023: 957 bin 164 hane

2024: 1 milyon 65 bin 27 hane