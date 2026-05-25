Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği kararın ardından yaşanan gelişmeler siyasette tartışılmaya devam ediyor.
CHP lideri Özgür Özel, Genel Merkez'den ayrılırken "Bundan sonra meydanlarda sokaklarda olacağız" ifadelerini kullandı. Özel'in bu açıklamasının ardından yeni dönemin yol haritası da merak konusu olmuşken beklenen ilk haber CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan geldi.
İZMİR'DE MİTİNG YAPILACAK
CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in yarın İzmir’e geleceğini belirterek vatandaşları Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinge davet etti.
"Yarın İzmir’deki tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz. Saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda Sayın Özgür Özel’i hep birlikte İzmirimizde ağırlayacağız"
Açıklamasında Özgür Özel’in yarın İzmir’e geleceğini de duyuran Güç, vatandaşları Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek mitinge davet etti. Güç, “Genel merkezimize yönelik müdahalenin ardından ilk büyük buluşmayı İzmir’de gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımızı Cumhuriyet Meydanı’nda karşılayacağız” ifadelerini kullandı.
Özel buluşmalarına 26 Mayıs Salı günü saat 17.00’de Manisa'da devam edecek.