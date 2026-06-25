İtalyan yakın tarihinin ve "Berlusconi tarzı" yaşamın en büyük sembollerinden biri olan Villa Certosa için tarihi bir dönemin kapıları kapanıyor. Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin 12 Haziran 2023'teki ölümünün ardından mirasçıları tarafından satışa çıkarılan Gallura’daki devasa mülkün, Katar’ı 150 yılı aşkın süredir yöneten Al Thani hanedanına devredilmesinde son aşamaya gelindi.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, aileye yakın kaynaklar müzakerelerin artık son düzlükte olduğunu doğruladı.

350 MİLYON EUROLUK SATIŞ

Piyasa uzmanlarının yaklaşık 500 milyon avro değer biçtiği malikane için telaffuz edilen rakam 350 milyon avro civarında. Satış operasyonu, Lüksemburg merkezli Constellation Hotels Holding Ltd Sca şirketi üzerinden yürütülüyor.

Bu holding, Katar’ın eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad bin Jassim Al Thani’nin finansal ağının en önemli uluslararası gayrimenkul araçlarından biri olarak biliniyor. Al Thani ailesinin Sardinya adasında, Costa Smeralda’dan Mater Olbia Hastanesi'ne kadar uzanan halihazırda köklü yatırımları bulunuyor.

VATİKAN'DAN BÜYÜK BİR LÜKS

1980'lerde Berlusconi tarafından satın alınan ve orijinal adı "Villa Monastero" (Manastır Villası) olan mülk, zaman içinde komşu arazilerin de alınmasıyla devasa bir komplekse dönüştü. Bugün 580.477 metrekarelik (yaklaşık 83 futbol sahası büyüklüğünde) bir parka yayılan villanın özellikleri ezber bozuyor:

Ana Villa ve Yapılar: Sadece ana villada 14 yatak odası ve 14 banyo bulunuyor. Toplam kapalı alan ise 4.500 metrekare.

Eğlence ve Sosyal Alanlar: 7 adet açık yüzme havuzu, spa, misafirler için 7 ayrı villa, futbol ve golf sahaları, çocuk giymeleri (eğlence parkı).

Sıra Dışı Detaylar: Şifalı bitki bahçesi, Neptün mağarası, helikopter pisti, yapay bir yanardağ, atom sığınağı ve özel bir talassoterapi (deniz suyu tedavisi) alanı.

"Carolwood'un katalogda garanti ettiğine göre malikanenin talassoterapi alanı, 'bütünsel esenlik ve yenilenme için tasarlanmış bir huzur sığınağı' olarak hizmet veriyor."

BİRÇOK DÜNYA LİDERİNİ AĞIRLADI

Villa Certosa, özellikle 2001-2011 yılları arasında İtalyan dış politikasının gayriresmi yazlık merkezi haline geldi. Berlusconi bu malikanede George W. Bush, Tony Blair, Vladimir Putin, José Luis Rodríguez Zapatero ve Mirek Topolánek gibi dönemin en güçlü dünya liderlerini ağırladı. Hatta 2004 yılında çıkarılan bir hükümet kararnamesiyle villa, "Başbakanın güvenliği için alternatif maksimum güvenlikli yerleşke" ilan edildi.

Ancak villa sadece diplomasiyle değil, İtalyan medyasını sallayan skandallarla da anıldı. Muhabir Antonello Zappadu'nun objektifine takılan ve uluslararası basına sızan fotoğraflarda, Berlusconi’nin etrafındaki genç kızlar ve dönemin Çek Cumhuriyeti Başbakanı Topolánek’in bahçede tamamen çıplak halde görüntülenmesi dünya gündemine oturmuştu.