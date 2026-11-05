Samsun’un Kavak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ayrılmak isteyen sevgilisinin bulunduğu bungalov evi basan şahıs, dehşet saçtı. Şahıs, kadını silahla öldürdükten sonra aynı tabancayla kendi yaşamına da son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Kavak ilçesine bağlı Değirmencili Mahallesi’nde bulunan bir bungalov işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki İsmail Yurtseven, bir süredir aralarında anlaşmazlık bulunan ve kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Latife Mengüç’ün (50), kız kardeşi Ş.M. ile birlikte konakladığı bungalova geldi.

ÖNCE SEVGİLİSİNİ, ARDINDAN KENDİNİ VURDU

Burada taraflar arasında ayrılık meselesi yüzünden yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayı çıkaran İsmail Yurtseven, önce Latife Mengüç’e ateş açtı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, Yurtseven hemen ardından aynı silahı kendisine doğrultarak ateşledi.

EKİPLER İKİSİNİN DE ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Silah sesleri ve olay yerinde bulunan kız kardeş Ş.M.'nin ihbarı üzerine adrese vakit kaybetmeksizin jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Latife Mengüç ile İsmail Yurtseven’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının bölgedeki incelemelerinin ardından Mengüç ve Yurtseven’in cenazeleri, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çok yönlü tahkikat başlattı.