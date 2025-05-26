Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi’nde günlük kiraya verilen bir odada, 3’lü prize yerleştirilmiş gizli kamera düzeneği tespit edildi. Odayı kiralayan vatandaşın durumu fark ederek polise haber vermesi üzerine skandal gün yüzüne çıktı.

Ekol TV'nin haberine göre, odada konaklayan kişi prizden şüphelenince inceleme yaptı ve priz içine yerleştirilmiş aktif bir kamera düzeneğini ortaya çıkardı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, gizli kamera düzeneğine el koydu.

TOPLAM 4 ODAYA DÜZENEK YERLEŞTİRMİŞLER

Yapılan detaylı incelemede, aynı işletmeye ait 3 ayrı odada daha benzer düzeneğin bulunduğu ve hepsinin kayıt yaptığı belirlendi. Kayıt cihazları ve içerisindeki görüntüler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis yetkilileri, kaydedilen görüntülerin kimlere ait olduğunu ve hangi amaçla kullanıldığını araştırıyor.