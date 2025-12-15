Konya’nın Kulu ilçesinde bir özel diş kliniğini yöneten karı-koca hakkında cinsel saldırı iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, Konya’nın Kulu ilçesinde özel bir diş kliniğinin yöneticileri olan Hakan A. (48) ve eşi Sebahat A. (45) hakkında, mesai arkadaşları Z.M.’ye (29) yönelik cinsel saldırı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu bulunan çift hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Z.M., "Eve gittiğimde enerji içeceği içtim. İlk başta fark etmedim ama sonra içinde alkol olduğunu anladım. Sarhoş olup kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde yatak odasında çıplak haldeydim ve Hakan bana cinsel saldırıda bulunuyordu. Korktuğum için sesimi çıkartamadım. 40 dakika filan bu şekilde devam etti. 'Ağabey yapma, babam yaşındasın' dedim ama dinlemedi. Sebahat da dudaklarımdan öpüyordu. Bağırmamam için ağzımı kapattılar. Hakan gözüme yumruk attı. 'Seni öldürürüz, çıplakken videonu aldık, başkalarına yayarız' diye tehdit ettiler. Sebahat beni banyoda yıkadı. Evden çıkmama izin vermediler. Hakan, 'Biz Sebahat ile ilişkiye gireceğiz sen de izleyeceksin, izlemezsen öldürürüz' dedi. Hakan banyoya gittiğinde telefonumu alıp evden ayrıldım. Arkadaşlarımı arayıp durumu anlattım" ifadelerini kullandı.

İddianamede yer alan Adli Tıp raporunda, mağdurun vücudunda Hakan A.’ya ait sperm ve DNA örneklerinin, iç çamaşırlarında ise Sebahat A.’ya ait DNA profillerinin tespit edildiği belirtildi.

Savcılık, şüpheliler hakkında 49’ar yıla kadar hapis cezası talep etti.