146 YIL SONRA BİR İLK

Eskişehir’de 14 ay önce göreve gelen CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, duayen isim Yılmaz Büyükerşen’den devraldığı bayrağı daha da yükseğe taşıdı. Bir zamanlar çorak bir Anadolu kenti olan Eskişehir, modern bir görünüme kavuştu ve her geçen gün de yeniliklere kucak açıyor. Eskişehir’de 146 yıl sonra seçilen ilk kadın Belediye Başkanı olan Ünlüce, hedeflerini anlattı.

Ayşe Ünlüce, Ankara Temsilcimiz Emin Özgönül’ün sorularını yanıtladı.

ASKIDA YEMEK VAR

Ünlüce, “Eskişehir’de iki ayrı Kent Lokantası açtık, vatandaşlar Porsuk nehri kıyısında manzara eşliğinde dört kap yemeği 65 liradan yiyor ve ihtiyaç sahipleri için ‘Askıda Yemek’ uygulaması da yapıyoruz. Porsuk Nehri kıyıları aynı zamanda Ege ve Akdeniz’i aratmayan plajları ile de yaz aylarında halkımıza hizmet veriyor. Ama daha yapacak çok işimiz var” ifadelerini.

ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ

Genç nüfus ve öğrencilerin yoğun olduğu şehirde tramvay seferleri 03.00’e, otobüs seferleri de sabaha kadar uzatıldı. 70 bin öğrenci 250 liraya bir ay boyunca sınırsız biçimde toplu ulaşımı kullanabiliyor. Öğrencilere her sabah ücretsiz “Günaydın Çorbası” veriliyor. Müzelerden elde edilen gelir ile öğrencilere burs sağlanırken, Bademlik Kız Öğrenci yurdu ise ihtiyaç sahibi üniversiteli gençlere hizmet sunuyor.

Patili dostlar için park kurdu

Batıkent ve Osmangazi mahallelerinde hayvanseverlerin özgürce dolaşabildikleri iki ayrı “Pati Park” hizmete açıldı. Bu parklarda hayvanlar için parkurlar var. Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ve mikroçip ile kuduz aşısı faaliyeti de devam ediyor. 67 dönümlük doğal yaşam alanı evcil hayvanlar için ayrıldı.

KIRSALA DESTEK

Sarıcakaya’ya özgü verimli zeytin ağaçlarından elde edilen ve “Dorlion” adı verilen zeytinyağı üretimi de başladı. Kırsal kesime de el atan Başkan Ünlüce, ihtiyaç sahibi çiftçilere 5 koyun ve bir koç desteği veriyor.

Barınağın ‘Pamuk’u

Ayşe Ünlüce, barınaktan köpek sahiplendi. Sahiplendiği köpeğe “Pamuk” ismini veren Ünlüce, herkese “Hayvan satın almayın, sahiplenin” çağrısında bulundu.

Ünlüce, çocukları spora teşvik ediyor.

Öncelik: Çocuklar, sanat ve spor

Yenileri eklenen müze ve konser salonları ile “Sanat Sokağı ve Avlu Eskişehir” sanatseverle dolup taşıyor. Uluslararası Çocuk Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali, Eskişehir Maratonu, Opera Bale Günleri, Engelsiz Filmler Festivali, Engelsiz Sokak Festivali gibi çok sayıda festival ile sosyal, kültürel ve sanatsal yaşam da güçlendiriliyor. Şehrin en eski bölgesi Gündoğdu’da kentsel dönmüşüm d

Belediye, köylüye hasat desteği veriyor.

BOZKIRDA DENİZ!

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Porsuk Nehri kıyısını uluslararası standartlarda bir plaja dönüştürdüklerini söyledi. Belediye, “Hasat Projesi” ile 5 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanın hasadı da Belediye ekiplerince yapıldı.

Halkevi tekrar inşa edilecek

Başkan Ayşe Ünlüce önümüzdeki 1.5 yıl içinde hayata geçirilecek olan projeleri de şöyle açıkladı:

- Cumhuriyet döneminin önemli kültür ve eğitim yapısı olan tarihi Halkevi binasını yeniden inşa edilecek. Burada Kütüphane oluşturulacak.

- Sultandere 75. Yıl mahallesinde sosyal konutlar üretilip, barınma sorunu çözülecek. Güneş enerjisi panelleriyle enerji ihtiyacı sağlanacak.

Yoksulun sofrası zenginleşecek

- Mevcut aşevi kapasitesi arttırılacak, yemek maliyetleri düşürülecek. Halk et, halk bakliyat ve ‘Mahalle Mutfakları’ projeleri ile dar gelirli ailelere katkı verilecek.

- Toplu ulaşıma elektrikli otobüsler eklenecek. 47 tramvay, 8 hat, 55 km’lik demiryolu ağı ile Eskişehir’e hizmet veren hafif raylı sistem tüm mahallelere yaygınlaştırılacak.

- Şehit aileleri ve gaziler için özel sosyal tesisler ve parklar yapılacak. Frig Vadisi’nde de kamp ve karavan alanları oluşturulacak. Yeni spor tesisi, kültür ve sanat yatırımları başlatılacak.