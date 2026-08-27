Cem Küçük, hakkında yürütülen soruşturmada “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklandı. Soruşturma ilerledikçe dosyaya “şantaj”, “kara para aklama“, “fuhuş” gibi suçlamalar da eklendi. MASAK raporlarında, Küçük’ün hesaplarına giren 35,1 milyon TL’nin 5 milyon TL’lik kısmının izaha muhtaç olduğu, para transferleri ile yapılan haberler ve güdümlü yayınlar arasında doğrudan bağlantılar bulunduğu tespit edildi.

BU KAZANÇLAR İMKANSIZ!

Bir gazeteci maaşının yüzlerce katına denk gelen para trafiği açıklanamıyor. Telif geliri olarak gösterilen 9 milyon liraya yakın para, gerçek gazetecilerin rüyasında bile göremeyeceği miktar!

CEM KÜÇÜK’ÜN PARA TRAFİĞİ

2019 - 2026 Dönemi Genel Toplam: MASAK raporuna göre Küçük’ün hesaplarına bu dönemde toplam 35 milyon 132 bin 656 TL para girişi, 7 milyon 52 bin 951 TL para çıkışı gerçekleşti.

Toplam girişin 14 milyon 474 bin 332 TL’si mevduat getirisi veya krediden, 8 milyon 844 bin 46 TL’si ise basın kuruluşlarından alınan maaş ve telif gelirlerinden oluştu.

23 kişi ve şirketten gelen toplam 5 milyon 9 bin 300 TL’lik tutar, yetersiz açıklamalar ve mali profille uyumsuzluk nedeniyle şüpheli işlem olarak değerlendirildi.

TAHİR SARIKAYA’NIN PARA TRAFİĞİ

Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya da “şantaj” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sarıkaya ile Cem Küçük arasında kaynağı belirsiz şüpheli para trafiği ve ortak finansal kaynaklar olduğu ortaya çıktı.

Sarıkaya’nın hesaplarına da tıpkı Küçük gibi çeşitli kişilerden milyonlarca liralık açıklamasız ve şüpheli transferler yapıldığı, özellikle İsmail Çanak ve Serdar Özyurt gibi isimlerin her iki şüpheliye de yüksek tutarlarda para aktardığı MASAK raporlarında belgelendi.

-MASAK raporlarında Tahir Sarıkaya, Cem Küçük ve İsmail Çanak’ın hesaplarına aynı kişilerden milyonlarca liralık transferler yapıldığı tespit edildi.

-İşadamı Serdar Özyurt, Tahir Sarıkaya’ya 4 milyon 541 bin 100 TL aktardı. Özyurt’un Küçük’e ise 115 bin TL yolladığı belirlendi.

-Hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Çanak, Sarıkaya’ya 4 milyon 537 bin 782 TL Yolladı. Aynı isim Cem Küçük’e ise 315 bin TL aktardı.

-Emine Eke isimli kişiden hesaplarına toplam 1 milyon 42 bin TL transfer edildi. Sabri Akın isimli kişiden 300 bin TL tutarında ödeme gerçekleştirildi.

Fuhuş iddiasında Adnan Oktar bağlantısı

İddialara göre Tahir Sarıkaya ve Cem Küçük, Adnan Oktar’ın kedicik tezgahında görev almış. Bu örgüt içinde Serdar Özyurt, Cem Duman ve Ahsen Melek Kocatürk de bulunuyor. Savcılığın soruşturmaya eklediği fuhuş suçlaması ve iddiası da bu anlama geliyor. Kocatürk hakkında da yakalama kararı çıkarıldı ancak, yurt dışında olduğu tespit edildi. Şantaj, yanıltıcı bilgi yayma ve menfaat iddialarının bulunduğu dosyada adli süreç devam ediyor.

Sarıkaya’nın kara işleri

Soruşturma kapsamında İsmail Çanak ve Serdar Özyurt hakkında yakalama kararı çıkarılırken, bu isimlerin evlerinde telefonlarını bırakarak kaçtığı ortaya çıktı.

Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya’nın işadamı Serdar Özyurt ile yakın ilişkisi bulunduğu ve yüksek miktarda para trafiği yaşandığı belirlendi.

Sarıkaya’nın, aynı kanalda çalışan İsmail Çanak’ı Özyurt’un şirketine özel kalem olarak gönderdiği de iddialar arasında.

Serdar Özyurt, 20 milyon sermayeyle kurduğu Asron Teknoloji adlı şirketi, İsmail Çanak’a devretti. Bir TV muhabirinin 20 milyonluk şirkete neden ve nasıl sahip olduğu sır olarak kaldı. Ancak Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alınınca panikleyen İsmail Çanak, şirketi tekrar Özyurt’a sattı.

MASAK raporlarında; Küçük, Sarıkaya ve Çanak arasındaki para trafiğinin yapılan haberler karşılığı ve nüfuz ticaretiyle bağlantılı olduğu belgelendi.

Sahte Forbes kapağı için 5 milyon lira ödedi

Özyurt Silah Sanayi’nin sahibi Serdar Özyurt, ABD’de yayımlanan Forbes dergisinin kapağına kendi fotoğrafını yerleştirdi.

Daha sonra kapak olma başarısı ulusal basında dillendirildi. Bir Türk’ün başarısı olarak onlarca haber yapıldı.

Tam bu tarihlerde Özyurt, Tahir Sarıkaya’nın hesabına 5 milyon liraya yakın para gönderdi. Ancak bir süre sonra kapağın gerçek olmadığı ortaya çıkarıldı.

Buna rağmen Ahmet Hakan köşesinde kapak başarısını yazdı.

Soruşturmanın başlamasıyla Özyurt, delilleri ört bas etmeye kalkıştı.

En sonunda da telefonunu bırakıp kaçtı.