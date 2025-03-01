Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya fesih çağrısıyla başlayan tartışma sürerken, sürecin nasıl işleyeceğine dair önemli ayrıntılara SÖZCÜ ulaştı. PKK, Mart ayında olağanüstü kongre yapacak ve kendini feshedecek. Türk vatandaşı olan teröristler için örtülü af taslağı üzerinde çalışılıyor, buna Öcalan ve cezaevlerindeki terör suçlularının da dahil olacağı öğrenildi. Yabancı uyruklular ülkelerine dönecek. Suriye uyruklular SDG bünyesine katılacak. Öcalan’ın yaptığı çağrının devlet arşivinde yer alması için kayıt altına alındığı bildirildi. PKK’nın bu çağrıya ikna olması için Öcalan tarafından kaleme alınan el yazısı mektup da Kandil’deki KCK Başkanlık Konseyine ulaştırıldı.

İLK ADIM KONGRE

PKK, tüm merkez komitesinde yer alan sözde delegelerini toplayarak Mart ayı içerisinde olağanüstü kongre yapacak. Üst düzey örgüt elebaşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan kongrede PKK; misyonunu tamamladığı ve günümüz koşullarında silahın bir hak arama mücadesinde yöntem olarak kullanılmasının anlamsızlaştığı için silahlara bundan önceki dönemlerde olduğu gibi taktiksel değil, stratejik olarak veda edilmesi gerektiği yönünde karar alacak. Bu kararla öncelikle PKK’nın silahlı kanadı HPG (Hêzen Parastina Gel-Halk Savunma Gücü) silah bırakacak.

47 YIL SONRA

Ardından da 27 Kasım 1978’de Lice’de kuruluşunu ilan edip günümüze kadar en acımasız terör saldırılarını gerçekleştiren PKK, kendini feshetme kararı alacak. Örgütün Irak’ın kuzeyindeki barınma alanları ile Kandil Dağı’ndaki barınma alanlarında hali hazırda 3000-3500 silahlı terörist bulunuyor.

SURİYELİLER SDG’YE

Bu teröristlerin 3’te 1’inin Suriye uyruklu oldukları ve bunların ülkelerine dönüp Suriye’nin kuzeyini kontrol eden PYD-YPG’li teröristlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SGD) bünyesine katılacakları üzerinde mutabık olunduğu öğrenildi. Yeni Suriye yönetimi ülkesinde yabancı savaşçı istemediği için PKK’lı teröristlerden sadece Suriye uyrukluların Suriye ordusunda veya SGD içinde yer alabilecekleri bildirildi. Sayıları 700 civarında olan Irak ve İran uyruklu teröristlerin de Irak’ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi’nde yerleşik sivil yaşama dahil olacağı, isteyenlerin Peşmerge gücüne de katılabileceklerine dair Neçirvan Barzani ile de görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

YBŞ DE FESHEDECEK

Musul kentine bağlı Sincar kasabasında ve Şengal Dağı’nda Yezidilerin bulunduğu bu bölgelerde YBŞ (Şengal Direniş Birlikleri) de kendini feshedecek. IŞİD’le mücadele bahanesiyle Kandil’den bu bölgeye giden yaklaşık 500 terörist IŞİD’in bu bölgeden püskürtülmesinden sonra alanı terk etmemiş ve burada özerklik ilan etmişti. YBŞ bünyesindeki Irak ve İran uyruklu teröristlerin de silah bırakıp yerleşik sivil yaşama geçecekleri üzerinde anlaşma sağlandığı bildirildi. İran’da halen idam cezası uygulandığı için PKK’nın silahlı kolu HPG, Sincar’daki YBŞ ve İran’a karşı kurulan PJAK’ın silahlı kolu HRK (Hezen Rojhilatê Kürdistan-Doğu Kürdistan Gücü) bünyesinde halen yaklaşık 600 civarında silahlı teröristin bulunduğu ve bunların da İran’a dönemedikleri için Irak’ta sivil yaşama geçeceği belirtildi.

YASAL DÜZENLEME

PKK’nın fesih kararından sonra Suriye, Irak ve Avrupa kanadında faaliyet yürüten Türkiye uyruklu olanlar için de yasal düzenleme yapılmasına dair bir taslak hazırlığı yapıldığı bildirildi. Buna göre, TCK’nın 302/1 maddesi ile 314/2. Maddeleriyle ilgili bazı yasal değişikliklerle PKK bünyesindeki Türk vatandaşı teröristlerle ilgili “Umut hakkı”, “İnfaz düzenlemesi” yapılacağı ve bundan sadece dağdaki silahlı teröristler değil, Abdullah Öcalan, Şemdin Sakık gibi isimlerin de içinde yer aldığı terör suçundan hükümlü bulunanların da yararlanabilmelerinin önünü açan yasal düzenlemelerin yapılacağı öğrenildi.

Şehit annesi Pakize Akbaba, PKK ile çatışmada ölen oğlu Namık Ayhan’ın İstanbul’daki mezarı başında gözyaşı döküyor. (Fotoğraf: Dilara ŞENKAYA/REUTERS)

4 ay önceki tokalaşmayla başlayan açılımda soru çok cevap yok!

1 - KK kendini gerçekten feshedecek mi? Öcalan ev hapsine mi çıkacak?

2 - Türkiye, toplam sayıları 4 bin 500 olduğu bilinen PKK’lılara af mı ilan edecek?

3 - Cezaevindeki diğer terör suçluları da bu kapsama alınıp af mı edilecekler?

4 - Suriye’dekiler SDG’ye mi katılacak? Mazlum Abdi artık muhatap mı sayılacak?

5 - Örgütün sözde lider kadrosu Norveç, İsveç gibi ülkelere mi yerleşecek?

6 - PKK fesh edilince DEM Erdoğan’a yeniden seçilme desteği verecek mi?

BÖLGEDE 85 TERÖRİST VAR

Öcalan’ın çağrısından sonra gözler Türkiye içindeki teröristlere çevrildi. Halen sayıları 85 civarında oldukları değerlendirilen bölgedeki bu teröristlerin de silah bırakıp PKK’nın olağanüstü kongresi için Irak’ın kuzeyine geçiş yapacağı bildirildi.

DEM PARTİ’NİN DESTEĞİ

PKK’nın silah bırakmasıyla Erdoğan’a yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunun açılabilmesi için Anayasa değişikliğine DEM Partinin de şartlı ve koşullu destek vereceği öğrenildi. Buna göre, DEM Partili belediyelere haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olmadan salt dava ve soruşturmalar nedeniyle kayyum atamalarının durdurulması, cezaevindeki tutuklular ile silah bırakan Türkiye uyruklu PKK’lı teröristler için yasal düzenlemelerin acil hayata geçirilmesi için ön şart olacağı bildirildi.