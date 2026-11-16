Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın Çeşme Projesi hakkındaki açıklamalarını konu alan bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Çankırı’nın projeye ilişkin değerlendirmelerini içeren bir gönderiyi alıntılayan Gürüz, paylaşımına “Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur” notunu düştü. Tepki çeken ifadelerin ardından paylaşımını kaldırdı.

Gürüz’ün alıntıladığı gönderide, Çankırı’nın Çeşme Projesi kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldiği, revize edilen planda ilçenin yatak kapasitesinin 23 bin 905 olarak belirlendiği ve turizmin 12 aya yayılmasının hedeflendiği aktarılıyordu.

ÇANKIRI: BİR KADININ SİYASETTEKİ VARLIĞINI HEDEF ALMAK

AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Gürüz’ün sözlerine tepki gösterdi. Açıklamasında ifadelerin Mardinlileri ötekileştirdiğini, kadınların siyasetteki varlığını hedef aldığını ve midyeci esnafının emeğini aşağıladığını belirten Çankırı, şu değerlendirmede bulundu:

“Hadsiz! Akademik ünvanın arkasına saklanıp millete tepeden bakan o kibrin, aslında ne kadar derin bir cehalet ve nefret bataklığında yüzdüğünü tüm çıplaklığıyla ortaya sermiş! Binlerce yıllık kadim medeniyetlerin beşiği Mardin'in evlatlarını ötekileştirmek de bir kadının siyasetteki varlığını hedef almak da alın teriyle evine ekmek götüren midyeci kardeşimizin onurlu emeğini aşağılamak da senin o kokuşmuş ve sığ zihniyetinin haddi değildir! Ben İzmir'in seçilmiş milletvekili olarak laf değil eser ve vizyon üretiyor, sektörün tüm aktörleriyle el ele vererek turizmi 12 aya yayacak dev projelerle Çeşme'yi dünya markası haline getirmek için gece gündüz sahada çalışıyorum! Senin gibi faşizan, ayrımcı ve kibir abidesi kafalar ise kendi karanlık nefretinde boğulmaya mahkum olacaktır.”

GÜRÜZ ÖZÜR DİLEDİ: MAKSADIMI AŞTIM

Gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldıran Prof. Dr. Gürüz, Çankırı'yı eleştirmek isterken maksadını aştığını belirterek özür diledi. Gürüz, “Ceyda Bölünmez vekilimi yermek isterken maksadı aştım, yarattığım ortamdan dolayı çok üzgünüm. Kendisinden ve tüm Mardinlilerden özür dilerim” açıklamasını yaptı.

Gürüz, daha sonra yayımladığı ikinci açıklamasında ise paylaşımı Çeşme'yi yapılaşmadan koruma düşüncesiyle yaptığını ifade ederek özrünü yineledi:

“Değerli İzmirliler ve Mardinli kardeşlerim, Sayın vekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı'nın paylaşımı üzerine Çeşme'yi yapılaşmadan koruma içgüdüsüyle maksadı aşan bir paylaşımda bulundum. Tepkiler son derece haklıdır. İzmirliler ve tüm Mardinli kardeşlerimden içtenlikle özür dilerim.”

MARDİNLİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tartışmaya neden olan paylaşımın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Gürüz'ün X sosyal medya platformundaki paylaşımının Türk Ceza Kanunu'nun 216/2. maddesinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olduğu belirtilerek, soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mahkemeye çıkarılan Gürüz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gürüz'ün mahkemeye çıkarıldığı sırada aslen Mardinli olan bir hakimle karşılaşması da olayın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

İNAN: KİBRE BAK!

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Gürüz’ün sözlerine sert tepki gösterdi. Paylaşımın Mardinlileri ve geçimini midyecilik yaparak sağlayan esnafı hedef aldığını belirten İnan, ifadeleri “ırkçı ve üstenci” olarak nitelendirdi.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hadsizliğe, kibre ve utanmazlığa bak! İsminin başında o ünvanla, bir de 'hoca' diye toplum içine çıkıyorsan yazıklar olsun sana verilen o diplomalara! İnsanı doğduğu toprakla ve ekmeğiyle vurmaya kalkmak, fikir üretemeyen zavallı ve çürümüş zihniyetlerin işidir. Mardinlilerin asaleti de senin o tepeden baktığın midyeci esnafının helal alın teri de bu ırkçı ve üstenci zihniyetinden bin kat daha onurludur! Bu kirli sözlerinin altında ezileceksin, hesabını hem Mardinlilerin vicdanında hem de hukuk önünde vereceksin! Haddini bileceksin!”

ÇELİK: UNVANLI FAŞİZM

Konuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “Ayrımcılık, her yerde utanç vericidir. Ayrımcılık, insanlık dışı bir kibir ve cehaletin yol arkadaşıdır. İnsanları kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden ayrımcılıkla hedef almak ‘nefret söylemi’dir. Nefret söylemi kişinin alnına yazılmış kara bir lekedir. Bu ‘unvanlı faşizm’i kınıyoruz" dedi.