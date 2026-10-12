Yatırımcıların mağdur edildiği fon krizinin başlamasının ardından yaklaşık 1 ay geçti ama birçok soru hâlâ yanıt bulmadı. AKP’li yetkiler, 214 fon vurguncusunun adını ‘lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi’ bahanesiyle açıklamıyor.

AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisselerinde anaparalarını 5 ayda yaklaşık 20’ye katlayarak fon soruşturmasından hemen önce hisselerini sattı ancak Kaya ailesine dokunulmadı. Ayrıca Tera’yı hangi bankalar ve kişilerin fonlayarak büyüttüğü de belirsiz.

Ziraat Bankası, Tera’ya verdiği teminat mektubunun iade alındığını ve herhangi nakdi veya gayrinakdi risk taşımadığını açıkladı.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ziraat Bankası’nın Tera Yatırım için teminat mektubu verdiğini ve Haziran 2025 sonunda 22.5 milyon lira olan teminatın, üç ay içinde 585 milyon liraya çıkarıldığını savundu. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de Tera’ya 600 milyon dolarlık kredi kullandırıldığını iddia etmişti. Ziraat Bankası ise Tera’ya kredi verildiği ve kredinin geri ödenmediği iddialarını kabul etmeyerek “Teminat mektubu, bankamız tarafından iade alınmış olup, herhangi bir nakdi ve gayrinakdi riski bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisselerinde 2.2 milyar liralık kazanç elde etmiş ve Tera fonlarında işlem yapmıştı.

187 MİLYARLIK GETİRİ

Tera’nın nasıl fonlandığı bilinmediği gibi fon vurguncularının isimleri de kamuoyu ile paylaşılmadı. 141 gerçek kişi ve 73 tüzel kişinin 3 fondan 187 milyar 653 milyon liralık dev kâr elde ettiği bildirildi ancak bu isimler açıklanmadı. Hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, ‘lekelenmeme’ hakkı olduğu için fon krizinden hemen önce paralarını çeken isimlerin açıklanmadığını söyledi.

Çalışanın parası fonda kaldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, kendisinin de fon soruşturmasındaki 455 bin 758 mağdur yatırımcıdan birisi olduğunu açıklamıştı. Zeybekci, ortağı olduğu 4 şirketin Tera’nın tasfiye edilen fonlarından TP2’ye para yatırdığını ve 250 milyon lirasının fonda kaldığını söylemişti. Böylece sanayici yüzde 60 faizle borçlanarak üretmeye çalışırken bazı kesimlerin ise Tera’nın fonlarında büyüyen parayla maaşları ödediği ortaya çıkmıştı. Hangi şirketlerin Zeybekci’nin taktiğini kullandığı ise bilinmiyor.

Borsada görülmemiş kazanç

FON krizinde birçok AKP’li ismin adı geçerken Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, soruşturmanın en dikkat aktörleri oldu. Kaya çiftçinin ‘Özata Denizcilik’ hisselerine 163 milyon lira yatırarak, parasını 5 ay içinde 2.2 milyar liraya yükselttiği ortaya çıkmıştı. 255 liradan aldıkları hisseyi 4 bin 482 liradan satan çiftin dev kârı da Tera’nın bir fonunda değerlendirildi. Kaya, AKP’den istifa etti, soruşturma kapsamında ifade verdi ve parayı iade etti ancak cezai yaptırımla karşı karşıya kalmadı. Kaya gibi başka hangi isimlerin olduğu açıklanmadı.