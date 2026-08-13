Bunaltıcı çöl sıcaklarının etkisini hissettirdiği Bodrum’da yerli ve yabancı turistler serinlemek için sahil şeridine akın etti. Bitez Sahili’nde hizmet veren bir işletmeci ise kavurucu sıcaklara karşı ezber bozan bir sürpriz hazırladı. Sahile kamyonla getirilen yaklaşık 2 ton buz, kumsalın ortasına serildi.

KUM YERİNE BUZLA OYNADILAR

Sıcak havanın ortasında sahilin üstünde buz kütlelerini gören tatilciler ve çocuklar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kumsalda kum kalesi yapmak yerine buz kütleleriyle oynayan çocuklar, buzların üzerinde çıplak ayakla yürüyerek serinlemenin tadını çıkardı. Çevredeki turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği o anlar sahilde renkli görüntüler oluşturdu.

"ÖNCE 500 KİLO İLE BAŞLADIK, İLGİYİ GÖRÜNCE 1.5 TON DAHA GETİRDİK"

Sıcaklardan bunalan çocukları sevindirmek için böyle bir fikir geliştirdiğini belirten işletmeci Mert Can Meral, "Yaklaşık 3 gündür gerçekten çok ağır ve bunaltıcı bir sıcak hava var. Serinlemek için denize gelen çocukların çokluğunu görünce ilk olarak 500 kilo buz döktürerek onları serinletmek istedim. Çocukların o kadar çok hoşuna gitti ki, hepsi güldü, oynadı ve inanılmaz mutlu oldu. Onların bu neşesini görünce 1.5 ton daha buz getirtip kumsala yaydık. Şu an sahilin ve çocukların keyfi son derece yerinde. Onları böyle mutlu görmek ve eğlendirmek gerçekten harika bir duygu” dedi.