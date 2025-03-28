Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde AKP’li Başkan Alinur Aktaş döneminde yapılan usulsüz harcamaları gündeme getiren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şimdi de “Hayali İftar Faturası” açıkladı.

MECLİS’TE AÇIKLADI

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu Belediyenin yerel seçimden 13 gün önce ve 18 Mart 2024’de AKP Osmangazi ilçe Teşkilatına iftar yemeği vermek istediğini ancak seçim yasakları nedeniyle Seçim Kuruluna itirazda bulunulunca yemekten vazgeçildiğini bildirdi.

Buna rağmen 973 bin liralık “Hayali İftar Faturası” alındı.

Selçuk Türkoğlu TBMM’de yaptığı açıklamada, iftar yemeğinden vazgeçilmesine rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 973 bin liralık “Yemek ve ikram bedeli” adıyla fatura aldığını ve paranın da Belediye kasasından ödendiğini savundu.

“Bu hayali bir iftardır, böyle bir skandal hiç görülmedi’’ dedi ve şunları söyledi:

-Bursa Büyükşehir Belediyesinde tam anlamıyla skandal var. 18 Mart 2024 tarihli 973 bin liralık bir fatura alınıyor. Bu fatura Alinur Aktaş’ın başkan olduğu Bursa Büyükşehir döneminde Osmangazi ilçesinde AKP teşkilatlarıyla yapılan iftar yemeğinin bedeli.

-Ancak Seçim Kuruluna itiraz edildiği için iftar gerçekleşmiyor. Buna rağmen iftarın 973 bin liralık hayali faturası var.

-Bu para da malum yerlere, teşkilatların seçim masraflarını karşılamaya gidiyor. Hayalî iftar olur mu Allah aşkına’

Vekilin açıkladığı ikinci skandal

Türkoğlu daha önce de HÜDAPAR’ın 44 bin liralık yemek faturası ile AKP’li bazı adayların seçim afişlerinin parasının

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödendiğini açıklamış, AKP’li Bakan ve Bakan yardımcılarının 1,5 milyon liraya ulaşan yemek faturalarının da Büyükşehir Belediyesi kasasında ödendiğini belgelemişti.