Northern Trust Varlık Yönetimi Başkanı Mike Hunstad, pek çok şirketin yapay zeka kaynaklı verimlilik artışlarından bahsettiğinin açık olduğunu vurguladı. Hunstad, "Eğer bu kazanımların bir kısmı bile ekonomi genelinde hayata geçerse, bu şimdiye kadar gördüğümüz en büyük pozitif arz şoklarından biri olabilir" diyerek, mal ve hizmetlerdeki keskin artışın fiyatları aşağı çekeceğine dikkat çekti.

FED İÇİN 'BEKLE-GÖR' TAVSİYESİ

Yapay zekanın ekonomiye "öngörülemez bir dinamizm" kattığını savunan Hunstad, Fed’in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeden önce bu teknolojinin etkilerini titizlikle analiz etmesi gerektiğini belirtti. Hunstad'a göre yapay zeka, yıllardır süregelen inatçı yüksek fiyat artışlarının ardından Fed'in %2'lik enflasyon hedefine ulaşmasına yardımcı olacak en büyük koz olabilir.

YAPAY ZEKA YENİ BİR PARA POLİTİKASI ARACI MI?

2025 yılında faizlerde yapılan üç adet çeyrek puanlık indirimin ardından Fed, bu yıl faizleri sabit tutma kararı almıştı. Ancak Mart ayındaki toplantıda yetkililer, İran’daki savaşın yarattığı enflasyonist baskılar ile ekonomideki zıt yönlü akımlara nasıl yanıt verileceği konusunda görüş ayrılığı yaşadı.

Hunstad, yapay zekanın gücünü şu sözlerle ifade etti:

"Yapay zeka adeta sizin para politikanız gibi; Fed'in ya da dünyadaki herhangi bir merkez bankasının yapabileceği her şeyden daha etkili olacak."

WASHINGTON'DA VERİMLİLİK TARTIŞMASI

Donald Trump’ın Fed Başkanı adayı Kevin Warsh da yapay zeka patlamasını "yaşam boyu görülebilecek en büyük verimlilik artışı dalgası" olarak nitelendirmişti. Warsh, yapay zekadaki ilerlemelerin Fed’e enflasyonu yükseltmeden faiz indirme alanı tanıyacağını savunarak, bu durumu Alan Greenspan dönemindeki 1990'lar verimlilik patlamasına benzetiyor.

KARŞI GÖRÜŞ: ALTYAPI YATIRIMLARI ENFLASYONU TETİKLER Mİ?

Buna karşın, bazı Fed yetkilileri yapay zeka kaynaklı iyimserliğe temkinli yaklaşıyor. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson gibi isimler, veri merkezleri gibi yapay zeka altyapısına yapılan devasa yatırımların kısa vadede talebi artırarak fiyatları yükseltme riski taşıdığını, verimlilik artışının ise ancak uzun vadede görülebileceğini savunuyor.

Hunstad ise son olarak, Fed'in şu anki en doğru hamlesinin sabit kalmak ve piyasaya "Yapay zekanın gerçek verimlilik faydalarını görene kadar beklemedeyiz" mesajını vermek olduğunu yineledi.