Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde, Ankara Karayolu Dokuzkavaklar Köprülü Kavşağı yakınında bulunan bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulundu. Olay, saat 21.00 sıralarında, konteyneri karıştıran bir hurdacı tarafından fark edildi.

GÖBEK BAĞI BİLE KESİLMEMİŞ

Hurdacının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, siyah beze sarılı halde bulunan bebeğin yaşamını yitirdiğini ve henüz göbek bağının bile kesilmediğini belirledi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, çöp konteyneri ve çevresinde inceleme yaptı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bebeği çöp konteynerine bırakan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.