BU HATALAR BATARYANIZI MAHVEDİYOR
Günümüzde akıllı telefonlar elimizden düşmüyor ancak pek çoğumuz farkında olmadan cihazımızın kalbi olan pili her geçen gün yıpratıyoruz. Eğer telefonunuzun şarjı eskisi gibi dayanmıyorsa, suçlu cihazın kendisi değil, gündelik alışkanlıklarınız olabilir. Uzmanların "sessiz pil katili" olarak adlandırdığı hataları ve telefonunuzun ömrünü iki katına çıkaracak basit ama etkili yöntemleri inceledik.
UCUZ ŞARJ ALTLERİNİN BEDELİ
Piyasada satılan lisanssız ve çok ucuz şarj adaptörleri, voltaj dengesini sağlayamadığı için pile düzensiz akım gönderir. Bu durum sadece pil ömrünü kısaltmakla kalmaz, aynı zamanda patlama veya yanma gibi güvenlik risklerini de beraberinde getirir. Cihazınızın sağlığı için her zaman orijinal veya sertifikalı (MFi vb.) aksesuarları tercih edin.
YÜZDE 100 TAKINTISINDAN VAZGEÇİN
Eski nesil telefonlardan kalan "tam doldur, tam boşalt" alışkanlığı, günümüzün modern lityum-iyon pilleri için aslında birer düşman. Telefonu sürekli %100’e kadar şarj etmek veya şarjın %0’a kadar bitmesini beklemek pil hücrelerini strese sokuyor.
Pil sağlığınızı korumak için şarjınızı %20 ile %80 arasında tutmaya özen gösterin. Bu aralık, pilin en az yıprandığı "konfor alanı"dır.
ARKA PLAN CANAVARLARINI DURDURUN
Telefonunuzun ekranı kapalıyken bile piliniz tükenmeye devam ediyorsa, arka planda "enerji emen" uygulamalar olabilir.
Gereksiz konum servislerini kapatın, ekran parlaklığını otomatiğe alın ve kullanmadığınız uygulamaların arka planda yenilenmesini kısıtlayın. Bu küçük ayarlar, gün sonunda size fazladan birkaç saat kazandıracaktır.
PİLİN BAŞ DÜŞMANI: ISI
Pil sağlığını en hızlı bitiren faktör, teknik arızalardan ziyade yüksek ısıdır. Telefonunuz şarj olurken bir miktar ısınması normaldir; ancak bunu dış etkenlerle birleştirmek felakete davetiye çıkarabilir.
Cihazı güneş altında, sıcak araç torpidosunda veya yastık altında şarj etmeyin. Kalın kılıflar şarj sırasında ısının dışarı atılmasını engelleyebilir; eğer telefonunuz aşırı ısınıyorsa şarj ederken kılıfını çıkarmayı deneyin.
GECE BOYU ŞARJDA BIRAKMAYIN
Modern telefonlar %100'e ulaştığında akımı kesecek akıllı çiplere sahiptir. Ancak pilin sabaha kadar sürekli %100 seviyesinde tutulmaya çalışılması "damlama şarjı" denilen bir strese neden olur. Eğer telefonunuzda "iyileştirilmiş pil şarjı" özelliği varsa mutlaka aktif edin; bu özellik telefonunuzun %80'den sonrasını siz uyanmadan hemen önce doldurmasını sağlar.
TELEFONUNUZU DEĞİL ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN
Sonuç olarak; telefonunuzu değiştirmek yerine alışkanlıklarınızı değiştirerek pil ömrünü ciddi oranda uzatabilirsiniz. Unutmayın, doğru şarj alışkanlıkları sadece bütçenizi korumakla kalmaz, aynı zamanda elektronik atık oluşumunu azaltarak doğaya da katkı sağlar.
