Korsan taşımacılıkla mücadelede önemli bir adım atılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni yasa teklifiyle, izinsiz yolcu taşımacılığı yapan sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Tasarıya göre, ilk ihlalde ehliyete 6 ay süreyle el konulacak, aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ise bu süre 1 yıla çıkarılacak.

Korsan Taksiciliğe Karşı Yeni Düzenleme

Korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla hazırlanan yasa teklifinde, yalnızca araç bağlama cezası yerine, sürücülerin ehliyetlerine el konulması da öngörülüyor. Teklife göre, yetkisiz yolcu taşımacılığı yapanların, ilk ihlalde ehliyetleri 6 ay süreyle geri alınacak. Eğer aynı kişi bir yıl içinde tekrar korsan taşımacılık yaparsa, ehliyeti 1 yıl süreyle iptal edilecek. Ayrıca, bu süre boyunca ilgili kişilere herhangi bir sınıfta geçici ya da yeni sürücü belgesi verilmesi de yasaklanacak.

Korsan Taşımacılığın Yarattığı Sorunlar

Ulaştırma sektörünün en büyük sorunlarından biri olarak görülen yetkisiz ve ruhsatsız yolcu taşımacılığı, hem şehir içi hem de şehirler arası ulaşımda ciddi sorunlara yol açıyor. Belediyelerden veya ilgili bakanlıklardan izin almadan faaliyet gösteren bu araçlar, yasal taşımacılık yapan esnafın ekonomik kayıplar yaşamasına neden olurken, yolcular açısından da büyük bir güvenlik riski teşkil ediyor.

Mevcut Yaptırımlar Yetersiz Kaldı

Korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında halihazırda idari para cezaları uygulanıyor ve araçlar 60 gün süreyle trafikten men ediliyor. Ancak, birçok sürücünün bu cezaları ödeyerek faaliyetine devam etmesi, mevcut yaptırımların caydırıcı olmaktan uzak olduğunu gösteriyor.

Daha Caydırıcı Önlemler Geliyor

Yetkililer, korsan taşımacılığın önüne geçebilmek için cezaların artırılması gerektiğini vurguluyor. Özellikle sürücülerin ehliyetlerine belirli bir süre el konulması gibi daha sert yaptırımların getirilmesi zorunluluk haline geldi.

Bu doğrultuda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2. maddesinde değişiklik yapılması öneriliyor. Yeni düzenleme ile korsan taşımacılık yapan sürücülere sadece para cezası verilmekle kalmayacak, aynı zamanda ilk ihlalde ehliyetlerine 6 ay süreyle el konulacak. Eğer aynı fiil bir yıl içinde tekrar edilirse, bu süre 1 yıla çıkacak.