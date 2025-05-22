Yasaya Aykırı Hareket Edenler Yandı!
SGK, gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde, boşandığı eşiyle birlikte yaşamayı sürdüren vatandaşlara yapılan aylık ödemelerin tespit edilmesi halinde bu ödemelerin kesildiğini açıkladı. Bu tür uygulamaların sosyal güvenlik mevzuatına açıkça aykırı olduğuna dikkat çeken kurum yetkilileri, “Hak sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları adına, sosyal güvenlik mevzuatına uygun davranmaları büyük önem taşımaktadır.” uyarısında bulundu.
Faiziyle Geri Alınacak
Tespit edilen usulsüzlüklerde yalnızca maaş kesintisiyle kalınmayacağını belirten SGK, ödenmiş tutarların faiziyle birlikte geri tahsil edileceğini duyurdu. Denetimlerin sıkılaştırıldığına dikkat çeken yetkililer, vatandaşların hak kaybı yaşamamaları adına yasal çerçevede hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Kamu Zararına Cezaî İşlem Kapıda
SGK, bu suistimallerin kamu zararı oluşturduğunu ve yasalara uygun biçimde cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi. Kurum açıklamasında, “Kurum olarak bu tür suiistimallerin önüne geçmek için denetimlerimiz titizlikle sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verildi.