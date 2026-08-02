Yunanistan'ın Syros adasında faaliyet gösteren hayvan refahı örgütü Syros Cats, 2027 yılı gönüllü kadrosu için eylül ayında başvuru almaya hazırlanıyor. Haftada 5 gün ve günde ortalama 5 saat çalışacak gönüllüler, adada en az bir ay boyunca görev üstlenecek.

Programa kabul edilen katılımcılara özel yatak odası, ücretsiz kahvaltı ve yaşam masraflarının bir kısmı ödenecek. Banyo ve mutfağın ortak kullanılacağı tesiste kalan gönüllüler, mesai dışındaki zamanlarında adanın plajlarını gezebilecek. Ulaşım ile öğle ve akşam yemekleri masrafları ise katılımcıların kendisine ait kalacak.

YUNAN ADASINDAKİ KEDİ BAKICILIĞI PROGRAMI HANGİ GÖREVLERİ KAPSIYOR?

Gönüllülerin günlük mesaisi sabah 08.00'de başlayıp öğleden sonra 13.00'e kadar sürecek. Günlük iş temposu içerisinde sokak kedilerinin beslenmesi, mama ve su kaplarının yıkanması, kafes ile tuvalet tepsilerinin dezenfekte edilmesi yer alacak. Katılımcılar ayrıca hasta kedilere ilaç verilmesi ve yavru kedilerin sosyalleştirilmesi süreçlerini yürütecek.

Barınakta fiziki dayanıklılık gerektiren işler de yapılacak. Gönüllülerin 15 kilograma varan mama çuvallarını taşıması, bahçe düzenlemesi yapması ve alan temizliğini sağlaması gerekecek. Bunun yanı sıra sosyal medya yönetimi ve el işi gibi yetenekler de bağış ürünlerinin hazırlanmasında barınağa destek sağlayacak.

KEDİ BAKICISI OLMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Programa katılmak isteyen adaylarda vatandaşlık kısıtlaması bulunmuyor ve dünyanın her yerinden başvurular kabul ediliyor. Adayların reşit olması şart koşulurken, barınak yönetimi özellikle 25 yaş üstü ve iyi derecede İngilizce konuşabilen kişilere öncelik tanıyacak.

Adayların fiziksel olarak sağlıklı olmaları ve kedilerle rahat iletişim kurabilmeleri isteniyor. Veteriner asistanlığı veya barınak tecrübesi olan adaylar değerlendirmede öne çıkacak. Tesis kapasitesi nedeniyle aynı anda yalnızca dört gönüllü adada konaklayabilecek.