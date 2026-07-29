Avrupa genelinde yaygınlaşan ve "ev bakıcılığı" (house sitting) olarak adlandırılan sistem, Yunanistan'da uzun süreli tatil yapmak veya uzaktan çalışmak isteyenler için yeni bir alternatif haline geldi. Karşılıklı güven esasına dayanan bu yöntemde misafirler, ev sahibinin yokluğunda mülkün ve evcil hayvanların bakımını üstlenerek konaklama giderlerini sıfıra indiriyor.

ÜCRETSİZ VİLLA KONAKLAMA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Sistem, ev sahipleri ile seyahat eden kişilerin uluslararası dijital platformlar üzerinden bir araya gelmesiyle yürütülüyor. Taraflar arasında herhangi bir para transferi gerçekleşmiyor. Mülk sahipleri tatilde veya şehir dışındayken evlerinin güvenliğini sağlama ve rutin işlerini yürütme karşılığında kapılarını ücretsiz olarak konuklara açıyor.

MİSAFİRLERDEN HANGİ ŞARTLARI YERİNE GETİRMELERİ İSTENİYOR?

Evlerde ücretsiz konaklayan kişilerin üstlendiği sorumlulukların başında evcil hayvan bakımı geliyor. Köpek ve kedilerin beslenmesi, günlük yürüyüşlerinin yaptırılması gibi rutinlerin yanı sıra evdeki bitkilerin sulanması, bahçe bakımı ve gelen postaların alınması gibi temel ev işlerinin eksiksiz yerine getirilmesi talep ediliyor.

UYGULAMA HANGİ BÖLGELERDE GEÇERLİ?

Özellikle çevrim içi çalışan dijital göçebeler ve bütçeli seyahat edenler tarafından tercih edilen bu imkan; Girit, Kiklad Adaları, Atina bölgesi ve Mora Yarımadası gibi turistik merkezlerin yanı sıra ülkenin daha az bilinen iç bölgelerinde de uygulanıyor.