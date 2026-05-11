BÜNYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BÜNYAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2025/628 Esas

27.04.2026

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen davalı Hacı Duran ve Fahriye'den olma, 20/07/1983 doğumlu Arzu Yandere (246*****906)'e dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün Hollanda Genelinde yayınlanan tirajı ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Büyüktuzhisar mahallesi/köyündeki, 1467 parsel, 522 numaralı adadaki, 2 numaralı parsel, 464 numaralı adadaki, 2 numaralı parsel,350 numaralı adadaki, 1 numaralı parsel,358 numaralı adadaki, 86 numaralı parsel,546 numaralı adadaki, 10 numaralı parsel sayılı taşınmazda hakkında ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan, davalı Arzu Yandere'e duruşmanın atılı bulunduğu 05/06/2026 günü saat: 11:10'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde HMK'nun 320/2. Maddesi gereğince duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, 7201 sayılı tebligat yasasının 28.madde ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

