BÜNYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BÜNYAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2025/23 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen davalı Necati Başar (242*****322)'a dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün Türkiye genelinde yayınlanan tirajı ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan; Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri ili Bunyan ilçesi Sultanhanı Mah. Şarlağan,158 Ada 11 Parsel K35-B-08-B-2 Pafta, Kayseri ili Bunyan ilçesi Sultanhanı Mah. Tozkoparan 109 Ada 12 Parsel K35-B-03-B-3 Pafta, Kayseri ili Bunyan ilçesi Sultanhanı Mah. 114 Ada 6 Parsel K35-B-04-A-4 Pafta, Kayseri ili Bunyan ilçesi Sultanhanı Mah. Alıç Mevkii 576 Parsel 6 Pafta (Bağ) parsel sayılı taşınmaz hakkında ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan, davalı Necati Başar'a duruşmanın atılı bulunduğu 13/11/2026 günü saat:09:15'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde HMK'nun 320/2. Maddesi gereğince duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,7201 sayılı tebligat yasasının 28.madde ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

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