Hydra Adası, modern yaşamın gürültüsünden uzak kalmayı başarmış nadir yerlerden biri olarak dikkat çekiyor. Adada motorlu araç kullanımı tamamen yasak. Ne araba ne motosiklet ne de bisiklet var. Ulaşım ise yürüyerek, eşeklerle ya da deniz taksileriyle sağlanıyor. Bu yönüyle Hydra, ziyaretçilerine zamanın yavaş aktığı sakin bir atmosfer sunuyor.

ADADA MOTORLU ARAÇ YOK

Adanın dar sokakları ve taş basamaklı yolları, modern ulaşım araçlarına zaten izin vermeyecek bir yapıya sahip. Limana gelen yükler, bavullar ve günlük ihtiyaçlar eşekler aracılığıyla taşınıyor. Katırlar, adanın adeta doğal taşıma sistemi haline gelmiş durumda. Bu düzen, ilk bakışta ilginç görünse de oldukça sistemli işliyor.

SANATÇILARIN GÖZDESİ HALİNE GELDİ

Hydra, uzun zamandır keşfedilmemiş bir yer değil. 1957 yılında Sophia Loren’in rol aldığı 'Boy on a Dolphin' filmiyle adanın ünü dünyaya yayıldı. 1960’lı yıllardan itibaren ise sanatçılar, yazarlar ve ünlü isimler adaya gelmeye başladı. Leonard Cohen de bu isimlerden biri; ünlü “Bird on the Wire” şarkısını burada yazdı ve uzun süre adada yaşadı.

HAYAT YAVAŞ VE HUZURLU AKIYOR

Adada yaşam denizle iç içe ve oldukça sakin ilerliyor. Gün boyunca sahil yürüyüşleri, küçük kafelerde geçirilen vakit ve dar sokaklarda keşif öne çıkarken, akşamları balıkçı köylerinde gün batımı izleniyor ve tavernalarda keyifli sofralar kuruluyor. Hydra, hızlı şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için farklı ve huzurlu bir deneyim sunuyor.