Florida'nın Miami kenti yakınlarında bulunan Indian Creek Village, dünyanın en varlıklı isimlerinin yaşadığı son derece korunaklı yerleşimlerden biri olarak öne çıkıyor. Biscayne Körfezi'ndeki yapay ada, sahip olduğu yüksek güvenlik önlemleri ve milyonlarca dolarlık malikâneleri nedeniyle kamuoyunda "milyarderlerin sığınağı" olarak anılıyor. Adada yaşamak, büyük bir servete sahip olmak kadar katı kurallara uymayı da gerektiriyor.

1939'da kurulan Indian Creek Village'da yapılaşmadan evcil hayvanlara, bahçe düzenlemesinden güvenlik uygulamalarına kadar birçok konuda ayrıntılı düzenlemeler bulunuyor.

New York Post'un aktardığı bilgilere göre, kurallara uymayan mülk sahipleri günlük 500 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bazı ihlallerde hukuki süreç başlatılması veya inşaat izinlerinin iptal edilmesi de mümkün.

MİLYARDERLER ADASINDA HELİKOPTER YASAĞI

Indian Creek Village'daki en dikkat çekici kurallardan biri helikopterlerle ilgili. Yerleşimde özel helikopter pistlerinin yapılmasına izin verilmiyor. Bu durum, dünyanın en zengin insanlarının yaşadığı bir bölgede ulaşım konusunda dikkat çeken kısıtlamalardan biri olarak öne çıkıyor.

Adadaki yapılaşma da belirli standartlara tabi. Evlerin en az 464,5 metrekare büyüklüğünde olması ve yapının en az yüzde 75'inin ana çatı altında bulunması gerekiyor.

Bahçe düzenlemelerinde bile sınırlar oldukça ayrıntılı. Örneğin çimlerin yüksekliğinin 15,24 santimetreyi geçmemesi gerekiyor.

EVCİL HAYVAN SAYISINA BİLE SINIR VAR

Indian Creek Village'daki düzenlemeler yalnızca binalar ve bahçelerle sınırlı değil. Evcil hayvanlarla ilgili de kurallar bulunuyor.

Belediyenin izni olmadan üçten fazla hayvanın bir grup veya küme halinde bulundurulmasına izin verilmiyor. Bunun yanı sıra yüzme havuzları, misafir evleri, çitler ve acil durum jeneratörlerinin konumlarına ilişkin de çeşitli mesafe ve yapılaşma kuralları uygulanıyor.

Kuralları denetleyen belediye yönetimi, ihlaller karşısında para cezası ve hukuki yaptırımlar uygulayabiliyor.

ADANIN GÜVENLİĞİ 24 SAAT KONTROL ALTINDA

Indian Creek Village'ın yalnızca yapılaşma kuralları değil, güvenlik sistemi de dikkat çekiyor. Yerleşime ulaşım sağlayan tek köprü özel güvenlik tarafından kontrol ediliyor.

Adaya gelen ziyaretçilerin güvenlik noktasında kimliklerini göstermesi gerekiyor. Gerekli görüldüğünde araçlarda da kontrol yapılabiliyor. Yerleşimin çevresinde kara ve su üzerinden 24 saat güvenlik devriyesi gerçekleştiriliyor.

Adadaki mülklerin önemli bir bölümü doğrudan su kenarında bulunurken, iç kesimlerin büyük bölümünü özel bir golf sahası oluşturuyor.

ZUCKERBERG ve BEZOS da İNDİAN CREEK'TE

Indian Creek Village, son yıllarda dünyanın en zengin isimlerinin gayrimenkul yatırımlarıyla daha fazla gündeme geldi.

Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, adada birden fazla parsel satın alarak kapsamlı bir mülk geliştirme projesine girişti. Çiftin mülkleri arasında henüz inşaat çalışmaları devam eden yapılar da bulunuyor.

Jeff Bezos da Indian Creek'teki gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Bezos'un adada yaklaşık 170 milyon dolara satın aldığı mülkün yanı sıra çevredeki bazı parseller üzerinde de geliştirme ve yenileme çalışmaları yürüttüğü bildiriliyor.

Fortune'un aktardığı isimler arasında Tom Brady ve Ivanka Trump da Indian Creek Village'deki önde gelen mülk sahipleri veya sakinleri arasında gösteriliyor.

ZENGİNLERİN FLORİDA'YA İLGİSİNİ ARTIRAN VERGİ AVANTAJI

Indian Creek Village'ın cazibesinde yalnızca mahremiyet ve güvenlik değil, Florida'nın vergi sistemi de rol oynuyor. Florida'da eyalet düzeyinde kişisel gelir vergisi bulunmaması, özellikle yüksek gelirli kişilerin eyalete yönelik ilgisinin nedenleri arasında gösteriliyor.

Böylece Miami çevresindeki lüks gayrimenkul piyasasında Indian Creek Village gibi güvenlik ve mahremiyet odaklı yerleşimler, yüksek servete sahip alıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

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41 mülk doğrudan su kenarında bulunuyor; adanın iç bölümünün önemli kısmında özel golf sahası yer alıyor.

Yerleşimin tek giriş köprüsü özel güvenlik tarafından kontrol ediliyor.

Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tom Brady ve Ivanka Trump Indian Creek Village ile ilişkilendirilen tanınmış isimler arasında yer alıyor.

Florida'nın eyalet gelir vergisi uygulamaması, yüksek gelirli kişiler açısından eyaleti cazip kılan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.