Burak Çelik ve eşi Ece Çelik’in ailesine yeni bir üye katıldı. Geçen yıl 8 Ağustos’ta ilk çocukları Kaan Aslan’ı kucaklarına alan çift, bu kez kız bebek sahibi oldu. Ece Çelik, bu sabah Bakırköy’deki özel bir hastanede doğum yaptı.

KIZLARINA ZEYNEP İLAY ADINI VERDİLER

Çiftin kız bebeği saat 08.00’de dünyaya geldi. 3 kilo doğan bebeğe “Zeynep İlay” adı verildi.

ÇELİK AİLESİ BÜYÜDÜ

Burak ve Ece Çelik, geçtiğimiz yıl oğulları Kaan Aslan’ın doğumuyla ilk kez anne-baba olmuştu. Çiftin yeni bebeğiyle birlikte aileleri genişledi.

Ece Çelik’in ilk evliliğinden olan kızı Ecem’in de bulunduğu ailede çocuk sayısı böylece üçe çıktı.

BURAK ÇELİK “HAYSİYET”LE EKRANDA

Bu sezon “Haysiyet” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Burak Çelik, oyunculuk çalışmalarının yanı sıra ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.

''HOŞ GELDİN'' PAYLAŞIMI

Burak Çelik hastaneden yaptığı paylaşıma ''Ailemiz büyüyor! Kızımızı sağlıkla kucağımıza aldık. Çok şükür. Hoş geldin güzel kızım Zeynep İlay.' notunu düştü.



İlay isminin anlamı nedir?



İlay ismi, Türk Dil Kurumu'na göre "ülkenin en güzeli" anlamına gelen Türkçe kökenli bir kız ismidir.



İlay ismi ülkenin ayı, yurdu aydınlatan anlamlarına da gelir.