Oyuncu Burak Çelik, uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) alınan örneklerin incelenmesinin ardından sonuçlarını açıklayan Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açıklama yaptı.

Çelik açıklamasında, "Bugün Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) test sonucumu aldım. Bu paylaşımı, en başından beri yanında duran başta ailem, dostlarım, çalışma arkadaşlarım ve bana inanan, desteğini hiç esirgemeyen herkese karşı bir borç bildiğim için yapıyorum" ifadelerini kullandı.

'BUNU SİZLERLE PAYLAŞMAK BOYNUMUN BORCUYDU'

Süreç boyunca kendisine destek verenlere teşekkür eden Çelik, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bu süreçte peşin hüküm vermeden gerçeğin ortaya çıkmasını bekleyen, dualarıyla ve güzel mesajlarıyla bana güç veren herkese yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bunu sizlerle paylaşmak boynumun borcuydu."