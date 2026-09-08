Galatasaray’ın eski başkanlarından Burak Elmas’ın özel hayatında yeni bir dönem başladı. Elmas’ın oyuncu Tuğçe Koçak ile birlikte olduğu, Bodrum tatilinden paylaşılan fotoğrafla ilk kez görüntülenmeleriyle ortaya çıktı.

BODRUM TATİLİNDE İLK KEZ AYNI KAREDE

Burak Elmas ile Tuğçe Koçak’ın aşkı, Bodrum’da çekilen fotoğrafla belgelendi. İkilinin birlikte yer aldığı kare, Pınar Aydın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ortaya çıktı.

Fotoğrafta oldukça mutlu görünen Elmas ve Koçak’ın yakınlığı da dikkatlerden kaçmadı.

AŞKLARI FOTOĞRAFLA ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt’un haberine göre Burak Elmas ile Tuğçe Koçak’ın ilişkisi, tatilden gelen bu fotoğrafla ilk kez kamuoyuna yansıdı. Böylece bir süredir merak edilen birliktelik de görüntülenmiş oldu.