Ünlü popçu Burak Kut ile medikal estetik ve güzellik uzmanı, aynı zamanda kök hücre araştırmacısı olan eşi Dr. Cansen Yeni'nin kızları Aden, geçen eylülde lise eğitimi için Londra'ya gitmişti.

Kızını yalnız bırakmak istemeyen anne Cansen Yeni de Londra'da bir kliniğe ortak olarak haftanın yarısını İstanbul'da, diğer yarısını ise Londra'da geçirmeye başlamıştı.

Önceki gün 15 yaşına basan Aden, bu özel gününde babasının da yanında olmasını isteyince anne-kız soluğu İstanbul'da aldı.

Kut Ailesi, evlerinde samimi ve sevgi dolu bir kutlamayla bu anlamlı günü baş başa geçirdi.

Kutlamadan kareleri sosyal medyada paylaşan Cansen Yeni "Aden, cennetteki en güzel bahçe... Bugün 15 oldun. Karlı bir kış günü aniden doğmaya karar verip küçücük ellerinle parmağımı tutuşun hayatımın dönüm noktası.. Güzel yavrum sen 15 olurken elimden gelse dünyadaki bütün sorunlardan çok uzakta bir yer kurup seni oraya koymayı isterdim. Tenini yakacak güneşten seni üşütecek rüzgârdan ya da ayağını değecek taştan, kalbini kıracak anlamsız duygulardan, kafanı yoracak değersiz sözlerden, vaktini harcayacak boş insanlardan, elimden gelse hepsinden korumak isterdim seni... Ama kitabın bütün sayfalarını tek tek sen dolduracaksın aşkım.. İyisi de kötüsü de senin kararların olacak. ben sadece her an yanı başında, her istediğinde elini tutarak bütün kararlarına saygı duyarak, elimden geldiğince kendi öğrendiklerimle sana eşlik ederek yanında olacağım. Bir anne olarak tek söyleyeceğim şeker portakalındaki en güzel cümle 'kalbini oluşturmak dokuz ayımı aldı onu kimsenin 15 dakikada kırmasına izin verme yavrum'... Seni her şeyden çok seviyorum iyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.

Bu arada Aden'in son hali görenleri şaşırttı. "Kocaman olmuş", "Çok çabuk büyüyorlar" gibi yorumlar yapıldı.