Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2016 yılında evlenmişti. 2019'da Karan'ı, 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Burak Özçivit geçen günlerde mal varlığı haberleriyle gündeme gelmişti.
Gayrimenkul zengini olan Burak Özçivit, bu kez yeni aracıyla gündemde. Tam bir spor araba tutkunu olan Özçivit'in garajına bir yenisini daha eklediği görüldü.
Önceki akşam Bebek'te bir otelden çıkarken görüntülenen oyuncu 35 milyon lira değerindeki aracıyla yolların tozunu arttırdı.
Burak Özçivit'in garajında yeni aracının yanı sıra, 2 Adet Ferrari, 1 adet pickup, 1 adet Mercedes GT, 1 adet klasik araç ve 2 adet Porsche bulunuyor.