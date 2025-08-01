'Kuruluş Osman' dizisi son günlerde yaşanan olaylarla gündemden düşmüyor. İddialara göre, başrol oyuncusu Burak Özçivit, bölüm başı 4 milyon lira istemiş fakat yapımla anlaşamayınca dizinden ayrılma kararı almıştı.
Ayrılık haberi sıcaklığını korurken, diziye dair bomba bir haber daha geldi. 6 sezondur Kuruluş Osman adıyla ekranlarda yayınlanan dizinin adı da Burak Özçivit'ten sonra değişti.
ÖZÇİVİT GİTTİ, DİZİNİN DE ADI DEĞİŞTİ
Diziden ayrıldıktan sonra sakallarını kesen Özçivit'in yerine ise Mert Yazıcıoğlu geldi. Yazıcıoğlu, dizide Orhan karakterini canlandıracak. Tüm bu gelişmeler sonrasında dizinin de adında bir değişime gidildi.
'Kuruluş Osman' adıyla yayınlanan dizinin adı 'Yükseliş Orhan' oldu.