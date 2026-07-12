Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, yaz tatili için Bodrum'u tercih etti. Ünlü çift, oğulları Karan ve Kerem ile birlikte geçirdikleri keyifli anlarda objektiflere yansıdı.
AİLECEK DENİZ KEYFİ YAPTILAR
Bodrum'un Turgutreis ilçesinde görüntülenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkardı. Çocuklarıyla sahilde vakit geçiren çiftin neşeli halleri dikkat çekti.
BURAK ÖZÇİVİT'İN SON HALİ GÜNDEM OLDU
Ailesiyle tatilin tadını çıkaran Burak Özçivit'in önceki dönemlere göre kilo aldığı görüldü. Ünlü oyuncunun son görüntüsü sosyal medyada da gündem oldu.
Ünlü oyuncunun yeni projesi için bilinçli olarak kilo almış olabileceği konuşulmaya başlandı.
ÇALIKUŞU DİZİSİNDE AŞKLARI BAŞLAMIŞTI
2013 yılında "Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girdi. Çift, oğulları Karan ve Kerem ile mutlu aile yaşamlarını sürdürüyor.
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