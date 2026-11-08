ATV'nin perşembe akşamları ekrana getirdiği Güneşin Doğduğu Yer, 12 Kasım Perşembe günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrolünde yer aldığı dizinin 9. bölümü, aynı akşam yayınlanacak A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşması nedeniyle bir hafta ertelendi. Yeni bölümün 19 Kasım'da ekrana gelmesi bekleniyor. YENİ BÖLÜMÜN YERİNİ MİLLİ MAÇ ALDI ATV'nin 12 Kasım Perşembe akşamına ait yayın akışında Güneşin Doğduğu Yer'in yerine milli maç yer aldı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. 9. BÖLÜM İÇİN YENİ TARİH BELLİ OLDU Dizinin son bölümü 5 Kasım Perşembe akşamı izleyiciyle buluşmuştu. 8. bölümün ardından hikâyede yaşanacak gelişmeleri merak eden izleyiciler, 9. bölüm için bir hafta daha bekleyecek. Güneşin Doğduğu Yer'in yeni bölümünün 19 Kasım Perşembe günü yayınlanması bekleniyor. Milli maç nedeniyle dizilerin yayın akışında değişiklik yapılması televizyon kanallarında sıkça karşılaşılan bir uygulama. Dizinin yeni bölüm tarihi 19 Kasım olarak planlanıyor.

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