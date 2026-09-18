ATV'nin yeni sezon projelerinden Güneşin Doğduğu Yer, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrol değişikliği nedeniyle daha yayın hayatına başlamadan tartışmaların odağına yerleşen dizide, Uğur Güneş'in yerine Burak Özçivit'in dahil olması uzun süre konuşulmuştu. Dizinin ilk bölüm reytingleri ise 17 Eylül Perşembe akşamının sonuçlarıyla belli oldu.

BURAK ÖZÇİVİT'İN DİZİYE DAHİL OLMASI OLAYLI OLMUŞTU

Adana'da çekilen Güneşin Doğduğu Yer dizisinde yaşanan başrol değişikliğinin yankıları sürerken, Uğur Güneş'in yerine Burak Özçivit'in gelmesi yeni bir polemiği beraberinde getirmişti.

Uğur Güneş'in sosyal medya hesabından yaptığı “Doymadın, doyamadın” ve “Kul hakkı” vurgulu paylaşımlar, takipçileri tarafından Burak Özçivit'e gönderme olarak yorumlanmıştı. Ancak Güneş, paylaşımlarında Özçivit'in adını doğrudan belirtmemişti.

İLK BÖLÜMDE REYTİNG SIRALAMASI BELLİ OLDU

Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Devrim Yakut ve Beyza Gümülcine'yi başrollerde buluşturan Tims&B imzalı Güneşin Doğduğu Yer, ilk bölümüyle reytinglerde dikkat çeken bir sıralama elde etti.

Dizi Total'de 4,66 reytingle 3. sırada yer alırken, AB'de 3,91 ve ABC1'de 4,25 reytingle 2. oldu. Her üç kategoride de zirvede futbol maçı yayını yer aldı.

SEVDİĞİM SENSİN'İN SONUCU

Aynı akşam ikinci sezonunun ikinci bölümüyle ekrana gelen Sevdiğim Sensin, Total'de 4,82 reytingle 2. sırada yer aldı. Dizi AB'de 2,88 reytingle 6., ABC1'de ise 4,09 reytingle 3. oldu.

17 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

2 - Sevdiğim Sensin: 4,82

3 - Güneşin Doğduğu Yer: 4,66

11 - Muhtemel Aşk: 2,37

AB

2 - Güneşin Doğduğu Yer: 3,91

6 - Sevdiğim Sensin: 2,88

7 - Muhtemel Aşk: 2,59

ABC1

2 - Güneşin Doğduğu Yer: 4,25

3 - Sevdiğim Sensin: 4,09

6 - Muhtemel Aşk: 2,61