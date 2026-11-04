Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği Güneşin Doğduğu Yer dizisinin 8. bölüm 2. tanıtımı izleyiciyle buluştu. Tanıtımda Özçivit'in hayat verdiği Kenan karakterinin bir kadın karaktere yönelik şiddet içeren görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kadının raylara atıldığı ve başına ayakla basıldığı sahneye izleyiciler isyan etti. Çok sayıda kullanıcı, kadına yönelik şiddet görüntülerinin yer aldığı sahneyi eleştiren yorumlar yaptı.

TANITIMDAKİ SAHNE TEPKİ ÇEKTİ

Yeni bölüm tanıtımında Kenan karakterinin Leyla'la ilgili gerçeği öğrenmek için çılgına döndüğü anlarda kadın karakteri raylara attığı, ardından ayağıyla başına basarak silah doğrulttuğu görüldü. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda izleyici, kadına yönelik şiddet sahnelerinin televizyon dizilerinde yer almasını eleştirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

YouTube ve X üzerinden yorum yapan izleyiciler, sahnenin senaryoda yer almasına tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar görüntülerin gençler üzerindeki etkisini sorgularken bazıları da diziyi izlemeyi bırakacağını belirtti.

İzleyicilerden gelen yorumlardan bazıları şöyle: