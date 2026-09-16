Kuruluş Osman’da altı sezon boyunca Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, bir sezonluk aranın ardından televizyona dönüyor. İmajını yenileyen ve bu süreçte tek kişilik tiyatro oyunuyla sahneye çıkan oyuncunun yeni adresi belli oldu. Özçivit, Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle yarın akşam ekranlarda olacak.

ALTI SEZONUN ARDINDAN KURULUŞ OSMAN’A VEDA ETTİ

Burak Özçivit, altı sezon boyunca başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat verdi. Rolüyle Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, dizinin yedinci sezonunda yer alması beklenirken projeden ayrıldı.

Özçivit’in bölüm başına alacağı ücret konusunda yapımcıyla anlaşma sağlayamadığı ve bu nedenle diziden ayrıldığı belirtildi. Oyuncu, ayrılığının ardından sakallarını keserek imajında da değişikliğe gitti.

TELEVİZYONA ARA VERDİ, SAHNEYE ÇIKTI

Kuruluş Osman’ın ardından televizyon ekranlarından uzak kalan Özçivit, geçtiğimiz aralık ayında kariyerinde farklı bir adım attı. İstanbul’un En Güzel Kızı adlı tek kişilik tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkan oyuncu, bir sezon boyunca çalışmalarını sahnede sürdürdü.

YENİ ROLÜ KENAN KOZAN

Özçivit’in televizyon ekranlarındaki yeni projesi ise atv’nin dönem hikayesini konu alan Güneşin Doğduğu Yer oldu.

Oyuncu, dizide Kenan Kozan karakterini canlandıracak. Böylece uzun süre Osman Bey karakteriyle özdeşleşen Özçivit, yeni projesinde farklı bir rolle izleyici karşısına çıkacak.

BURAK ÖZÇİVİT’İN PARTNERİ BEYZA GÜMÜLCİNE

TİMS&B Productions imzalı dizide Burak Özçivit’in partneri de belli oldu. Beyza Gümülcine, dizide Tina karakteriyle Özçivit’in partneri olarak izleyici karşısına çıkacak.

Almanya’da başlayan ve ardından Adana’nın sert ve tutkulu atmosferinde devam eden hikâyeye sahip dizinin çekimleri için hazırlıklar sürüyor. Gümülcine ise son olarak Yeraltı dizisinde avukat Hande karakterini canlandırmıştı.

İLK BÖLÜM YARIN AKŞAM

Güneşin Doğduğu Yer, 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv ekranlarında yayınlanacak. Böylece Burak Özçivit, bir sezonluk aranın ardından televizyona yeniden dönmüş olacak.