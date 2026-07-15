Hazırlıkları devam eden “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinde Burak Özçivit’in partneri sonunda belli oldu. Adana’da geçecek hikâyesiyle dikkat çeken yapımda Tina karakterini genç oyuncu Beyza Gümülcine canlandıracak.
KADIN BAŞROL BULUNAMADIĞI İÇİN ÇEKİMLER ERTELENMİŞTİ
Başrol oyuncusu Uğur Güneş’in projeden ayrılmasının ardından Burak Özçivit’in kadroya dahil olmasıyla gündeme gelen dizide, kadın başrol arayışı da bir süredir devam ediyordu. Bu nedenle çekimlerin ertelendiği öğrenilmişti.
ÖZÇİVİT'İN PARTNERİ NETLEŞTİ
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan dizide Burak Özçivit’in partneri belli oldu. Tina karakterine genç oyuncu Beyza Gümülcine hayat verecek.
Almanya’da başlayıp Adana’nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek olan “Güneşin Doğduğu Yer”, güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla yeni sezonun merak edilen projeleri arasında gösteriliyor.
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Beyza Gümülcine son olarak “Yeraltı” dizisinde avukat Hande karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.Yeraltı dizisinin yeni sezonu başlamadan bazı oyuncular veda etmişti.
Avukat Hande'ye hayat veren Beyza Gümülcine'nin yanı sıra Volkan karakterini canlandıran Burak Çelik de diziden ayrılmıştı.
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