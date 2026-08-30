Oyuncu Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit, Bafralı iş insanı Hasan Sağdıç ile Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen düğünle evlendi.

Düğünden yansıyan görüntüler sosyal medyada ilgi görürken, Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’in törende yer almaması magazin gündeminin en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.

Bafra55net’in aktardığına göre çift, 29 Ağustos 2026’da Bafra’da yapılan törenle hayatlarını birleştirdi. Burçun Özçivit’in gelinliği, çiftin mutluluğu ve düğünden paylaşılan kareler kısa sürede dikkat çekti.

Bafra’ya taşındığını dile getiren Burçun Özçivit, “Bana sürekli ‘İstanbul’dan geliyorsun, neden Bafra?’ diye soruyorlar. Allah karşıma memleketine bu kadar âşık ve bağlı bir insan çıkardı. Ben daha Bafra’yı tanımadan eşim sayesinde Bafra’ya âşık oldum. Kabul ederseniz artık ben de Bafralıyım” ifadelerini kullandı.

Nasıl tanıştıklarının kendileri için özel bir hikâye olduğunu belirten çift, bu hikâyeyi ilerleyen günlerde paylaşabileceklerini belirtti.

BURAK ÖZÇİVİT DÜĞÜNE KATILMADI

Düğünde en çok merak edilen konulardan biri Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in törene katılamaması oldu. Özçivit ailesinin mutlu gününde ünlü çiftin yer almaması, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Bafra55net’in haberine göre Burak Özçivit’in düğüne katılamama nedeni, Adana’da devam eden yoğun dizi çekim programıydı. Ünlü oyuncunun bu nedenle Samsun’un Bafra ilçesinde yapılan törene gelemediği aktarıldı.

Fiziksel olarak düğünde yer alamayan Burak Özçivit’in, kardeşi Burçun Özçivit ve Hasan Sağdıç’ı görüntülü arayarak tebrik ettiği ve çifte mutluluklar dilediği belirtildi.