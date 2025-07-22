2019 yılında yayınlanmaya başlayan Kuruluş Osman dizisinin başrol karakterine hayat veren Burak Özçivit, gelecek sezon görüşmelerinde yapım şirketinden bölüm başına 4 milyon TL ücret talep etti.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bozdağ Film tarafından 6 sezondur sürdürülen projede taraflar yol ayrımına gelmiş durumda. Özçivit'in ücret talebi sonrası yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda iki taraf da birbirini sosyal medyada takipten çıkarken, kulis bilgilerine göre yeni sezonda yayın hayatına devam edecek dizide Özçivit kadroda olmayacak.

YAŞLILIK HALİNE DÖNÜLECEK



Ayrılıkla birlikte dizinin senaryosunda değişikliğe gidilmesi ve yeni bir karakterle birlikte Osman Bey'in yaşlılık haline yer verilmesi bekleniyor. Şehzade Orhan'a yoğunlaşılacak yeni sezonda daha önce Emre Bey'in oynadığı Orhan karakterini kimin canlandıracağı ise merak konusu.



Osman Bey’in yaşlılık halinin ekrana geleceği, Orhan dönemine geçileceği yönünde… Daha önce Emre Bey’in oynadığı Orhan beyi yeni sezonda kimin canlandıracağı merak konusu.